Власник Domino Антон Шухнін (Domino Foundation) купив Toyota Hilux для фронту

Domino Foundation Антона Шухніна купила Toyota Hilux для фронту за 3 мільйони гривень

Благодійний фонд Domino Foundation та його засновник Антон Шухнін — переселенець із Донецька — профінансували придбання нового пікапа Toyota Hilux вартістю 3 млн гривень для Сил оборони України.

Після купівлі автомобіль дообладнали: встановили додаткове оснащення та спеціальні шини, стійкі до пошкоджень під час руху в бойових умовах. Після підготовки Hilux передали у підрозділ, який виконує бойові завдання на ключових напрямках фронту.

"Ми щиро вдячні кожному, хто приєднується до наших ініціатив, спрямованих на підтримку українських Захисників і Захисниць. Автомобіль буде максимально ефективно використаний у зоні бойових дій. Така “Тойота” — це швидкість, маневреність і безпека для наших Героїв", — зазначив власник мережі DOMINO Антон Шухнін.

Ця допомога — частина системної діяльності Domino Foundation.

Раніше фонд передав для військових позашляховик Dodge RAM, який вже служить на одному з найбільш активних напрямків бойових дій.

У межах попередніх передач організація також закупила два позашляховики для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, один із яких отримав бойовий спецпідрозділ "Артан". Тоді власник DOMINO Шухнін наголосив, що «нашу безпеку та майбутнє можуть гарантувати лише Сили оборони".

Передача Hilux стала можливою завдяки ініціативі мережі DOMINO Антона Шухніна, яка спрямувала прибуток зі святкових днів 23–24 серпня на потреби армії. Команда закликає інші українські компанії визначати спеціальні дні, у які прибуток скеровується на підтримку війська — як інструмент відповідального бізнес-патріотизму.

Domino Foundation продовжує підтримувати підрозділи воєнної розвідки України.

Зокрема, допомагає спецпідрозділу "Тимура" ГУР МОУ, який працює на стратегічно важливих напрямках — включно з контролем над "вишками Бойка" та островом Зміїний.