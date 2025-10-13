Інтерфакс-Україна
15:32 13.10.2025

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

700+ фінансових лідерів, 60+ спікерів, до 35 CPD від ACCA. Київ + онлайн + запис

23 - 24  жовтня фінансова спільнота країни зустрінеться на головній події року - Ukrainian CFO Forum 2025. Два дні, понад 700 CFO, CEO та керівників трансформацій, 60+ спікерів, реальні кейси та дискусії - усе, щоб відповісти на головне питання: як CFO змінюють бізнес у час стратегічної невизначеності, технологічних проривів і регуляторних викликів.

Тут говорять не про теорію — тут діляться досвідом, кейсами і рішеннями, які вже сьогодні змінюють фінансові моделі компаній.

Серед ключових тем:

  • Податкові та фінансові ризики 2026: ТЦУ, КІК, крипта, фінмоніторинг, чек-лист CFO.
  • Міграція з 1С: досвід CFO міжнародних компаній, провайдерів SAP та Microsoft.
  • Цифрова трансформація фінансів: як перейти від хаосу 20+ систем до єдиної картини бізнесу.
  • Штучний інтелект і ERP: від гіпотез до практичних рішень, що змінюють точність прогнозів.
  • Оптимізація процесів офісу CFO: FinOps, FP&A, автоматизація, ROI цифрових змін.
  • Talent & Leadership: як розвиток людей і команд стає стратегічною інвестицією.
  • Фінансова безпека, комплаєнс і партнерські ризики в міжнародних операціях.
  • Keynote НБУ - головні орієнтири економіки 2026 року.

60+ спікерів серед яких лідери ринку:

Нова Пошта, Danone Ukraine, Philip Morris Ukraine, Nemiroff, McDonald’s Ukraine, DVL, Uklon, Foxtrot, COMFY, LPP Group, Metinvest Group, Roshen, Delta Sport, BROCARD, Rozetka-EVO, British American Tobacco, NOVUS, UMGI, NIBULON, Electro Cable Group, ПУМБ, DTEK/YASNO, Payoneer, НБУ, AC Crowe Ukraine, Asters, IT-Enterprise, Smart Business, Innoware, MODUS X, Sapiens Tech, ACCA — та інші учасники, що формують майбутнє фінансів в Україні.

Ukrainian CFO Forum 2025 — це не просто форум. Це екосистема фінансового лідерства, яка вже понад 20 років об’єднує CFO навколо розвитку, інновацій і партнерства. Вебінари, закриті зустрічі, практичні кейси та головний форум у жовтні — усе, щоб фінансова спільнота діяла впевнено навіть у найнепередбачуваніших умовах.

Чому варто бути:

  • 60+ спікерів — CFO, CEO та експерти провідних компаній України.
  • Нетворкінг 700+ фінансових директорів — унікальна можливість для нових контактів і партнерств.
  • До 35 CPD-юнітів та сертифікат участі від офіційного освітнього партнера ACCA.
  • Практичні кейси, живі діалоги та рішення, що допоможуть CFO діяти впевнено у 2026
  • Формат: офлайн у Києві + онлайн-трансляція + запис.

Не зволікайте! Кількість квитків за спеціальною ціною обмежена. Скористайтеся промокодом BraveInterfax і отримайте додаткову знижку 15% на всі рівні квитків. Пропозиція діє до 20.10.2025. Придбати квиток: cfo.ua/2025#tickets

Будьте в курсі інсайтів, анонсів і корисних матеріалів від лідерів ринку:
Підписуйтесь на FAService у Facebook та LinkedIn.

Деталі, програма та список учасників — на офіційній сторінці форуму: cfo.ua/2025

Теги: #ukrainian_cfo_forum_2025

