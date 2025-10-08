Обвинувальний акт у "газовій справі" Дубневича легітимізує переслідування нардепа ще до вироку суду - адвокат

Адвокат народного депутата Ярослава Дубневича Володимир Богатир запевнив, що обвинувальний акт у так званій "газовій справі" містить лише оціночні та політичні судження і визначає вину нардепа ще до вироку суду.

Про це адвокат написав у своєму блозі.

За словами Володимира Богатиря, аналіз обвинувального акта у так званій "газовій справі" демонструє низку характерних дефектів доказування, що можуть мати місце за відсутності належної доказової бази. Йдеться, зокрема, про використання логічних конструкцій, які не випливають із встановлених фактів (non sequitur), підміну фактичних обставин оціночними припущеннями (substitution thesis), застосування форми замість змісту (form over substance) та штучне створення аргументів шляхом гіпотетичних розрахунків (fictitious reasoning).

"Усі ці прийоми не є лише риторичними недоліками — вони прямо суперечать приписам ст. 291 КПК України, яка вимагає викладу саме фактичних обставин, підтверджених доказами", - зазначає юрист.

Він наголосив, що використання подібних конструкцій трансформує обвинувальний акт у документ, що виконує радше оціночну або політичну, ніж процесуальну функцію.

Правова небезпека такої практики, на думку адвоката, полягає в тому, що кримінальне переслідування може бути ініційоване без достатнього підґрунтя — виключно з мотивів політичної доцільності чи економічної конкуренції.

За словами Богатиря, це створює ризик зловживання кримінальним процесом і перетворює його із гарантії справедливості на інструмент тиску. Адвокат додав, що у контексті верховенства права та практики ЄСПЛ подібні випадки відображають структурну проблему: відхід від моделі справедливого суду (ст. 6 Конвенції) і знецінення конституційного принципу презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції України).

"Таким чином, обвинувальний акт як ключовий процесуальний документ має ґрунтуватись на доказах та фактах, а не на припущеннях. Така практика перетворює обвинувальний акт із процесуального документа на політичний памфлет, покликаний легітимізувати переслідування ще до вироку суду. Це є прямою загрозою не лише для презумпції невинуватості, але й для самої ідеї правосуддя як раціональної, доказової діяльності", - зазначає юрист.

Богатир наголосив, що лише за умови суворого дотримання вимог КПК та міжнародних стандартів доказування, обвинувальний акт може виконувати своє призначення — бути процесуальною основою для об'єктивного та справедливого судового розгляду. На переконання адвоката, проблема у "газовій справі" є не локальною, а системною.