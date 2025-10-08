Англійська для IT-спеціалістів: термінологія, кейси, mock-interview

Від загального «чому це важливо» до конкретних інструментів і порад «що і як робити»

IT — це не просто коди, сервери й кавомашина, яка живе краще, ніж більшість людей. Це цілий світ, де мова — ключ до розуміння, кар’єрного росту і відчуття, що ти «на одній хвилі» з усіма тими, хто творить майбутнє. І якщо Ви ще не говорите англійською про код, архітектуру чи таски — час почати.

Ця стаття для тих, хто вже у світі технологій або тільки готується увійти в нього, але хоче не просто «знати англійську», а мислити нею як справжній айтівець.

Чому «англійська для IT» — це не опція, а суперсила

Коли Ви пишете код, англійська вже навколо Вас. Вона у функціях, документації, змінних, помилках і комітах. Але знати слова — ще не означає вміти ними жити.

Розмовна англійська в ІТ — це здатність не перекладати, а одразу мислити термінами: швидко описати проблему, пояснити рішення, захистити свою ідею перед командою або клієнтом.

Хороша новина: це не талант. Це навичка, яку можна натренувати. Якщо є сумніви щодо свого рівня, можна скласти тест англійської, щоб дізнатися свій поточний рівень. І читати далі.

Ядро термінології, без якої не обійтись

Вивчати технічну англійську — як будувати систему: потрібна структура.

Розробка й алгоритми: algorithm, recursion, edge case, scalability.

Frontend / Backend: framework, endpoint, API, middleware.

DevOps / Cloud: CI/CD, container, Kubernetes, load balancing.

Data & AI: dataset, overfitting, model validation.

Безпека: authentication, encryption, vulnerability.

Продакт і менеджмент: backlog, sprint, MVP, stakeholder.

Не заучуйте все підряд. Краще оберіть одну тему, що близька Вам зараз, і «розмовляйте» нею — пишіть код, пояснюйте, обговорюйте таски, навіть думайте нею. Слова мають жити у контексті, а не у списку.

Як запам’ятати технічні слова назавжди

Пам’ять — не бібліотека, а майданчик тренувань. Що частіше Ви «витягуєте» слово з пам’яті в реальному контексті, то глибше воно закріплюється.

Тож замість переписування словників:

● Читайте реальні issue, README, pull request-и.

● Пишіть короткі відповіді англійською, навіть якщо це коментарі до коду.

● Пояснюйте голосом свої рішення — запишіть себе, послухайте, покращте.

● Повертайтесь до тих самих слів через кілька днів — не перечитуйте, а «відтворюйте» з пам’яті.

Це той самий принцип, за яким тренують пам’ять у пілотів і лікарів: багаторазове повторення з реальними задачами, а не сухі терміни.

Mock-interview — ваша репетиція перемоги

Найкращий спосіб підготуватись до співбесіди англійською — не зубрити відповіді, а грати у справжню сцену. Mock-interview — це симульована співбесіда, яка відпрацьовує все: технічні пояснення, мову тіла, реакцію, темп і чіткість.

У класичному варіанті mock-interview має три частини:

Технічна — коротка задача на алгоритм або код. System Design — запитання про те, як би Ви спроєктували конкретний сервіс. Behavioral — питання про командну роботу, конфлікти, дедлайни.

Приклад сценарію mock-interview

Посада: Backend Developer

Тривалість: 60 хвилин

Представлення (5 хв): коротко розкажіть про себе й очікування від позиції. Технічна задача (25 хв): «Compress consecutive timestamps into ranges.» Поясніть логіку, складність, edge cases. System design (15 хв): «Як би Ви побудували сервіс, який обробляє 10 000 вебхуків на секунду?» Behavioral (10 хв): опишіть реальну ситуацію з роботи за схемою STAR — Situation, Task, Action, Result. Зворотний зв’язок (5 хв): що вийшло добре, що можна вдосконалити.

Приклад відповіді (англійською):

“Last year our payment service failed during Black Friday.

I rolled back the deployment, opened a postmortem channel, coordinated with DB team, and restored the service in 18 minutes.

Afterward, we automated rollback to prevent similar issues.”

Такі відповіді — золото. Вони короткі, структуровані й звучать природно. Репетируйте їх уголос. Не перекладайте дослівно — шукайте свій голос англійською.

Що тренувати щодня

1. Алгоритмічні пояснення:

Починайте з “My approach is…”, продовжуйте “The complexity is…”, завершуйте “An edge case might be…”.

2. System design:

Практикуйте фрази “We can scale by…”, “A bottleneck could be…”.

3. Soft skills:

Вчіться описувати досвід: “I faced a challenge when…”, “What I learned was…”.

4. Feedback culture:

Під час code review тренуйте ввічливість: “I suggest…”, “Consider refactoring this part…”, “Maybe we can simplify it by…”.

Це не просто слова — це код вашої комунікації.

Як отримувати максимум користі з практики

Підходьте до англійської як до спорту. Працюйте над слабкими місцями: вимова, швидкість відповіді, термінологія, страх помилки.

Коли чуєте слово, яке не знаєте — не соромтесь його озвучити неправильно. Краще «недоідеальний» звук, ніж мовчання.

Складіть власний мініплан на два тижні:

● 3 mock-interviews (одне технічне, одне системне, одне поведінкове).

● 20 хвилин flashcards щодня — повторюйте терміни.

● Один короткий PR review англійською.

● Один технічний текст для переказу своїми словами.

Через два тижні Ви самі не впізнаєте, наскільки легше стало мислити англійською.

Маленький словничок «виживання» для IT-співбесід

● latency — затримка між запитом і відповіддю

● throughput — скільки запитів система обробляє за секунду

● idempotent — операція, яку можна виконати кілька разів без зміни результату

● rollback — повернення до попередньої стабільної версії

● hotfix — термінове виправлення у продакшні

● scalability — здатність системи витримувати зростання навантаження

● throttling — обмеження кількості запитів

● regression — баг, який повертає стару проблему

● pipeline — автоматизована послідовність збірки та деплою

● bottleneck — вузьке місце, яке гальмує систему

Вивчіть ці десять слів і Ви вже звучите як професіонал.

Фінал: чому ця підготовка справді працює

Англійська для ІТ — не про граматику, а про мислення. Ви не вчитеся говорити «правильно», Ви вчитеся говорити впевнено, швидко і зрозуміло.

Mock-interview, словникова практика і справжні тексти замість «підручникової води» — це три кити, на яких тримається ефективне навчання.

І найважливіше — не ставтесь до англійської як до предмета. Це Ваш інструмент, Ваша зброя і Ваша валюта у світі технологій.

Підготовано ENGLISH.KH.UA