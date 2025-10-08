Англійська для IT-спеціалістів: термінологія, кейси, mock-interview
Від загального «чому це важливо» до конкретних інструментів і порад «що і як робити»
IT — це не просто коди, сервери й кавомашина, яка живе краще, ніж більшість людей. Це цілий світ, де мова — ключ до розуміння, кар’єрного росту і відчуття, що ти «на одній хвилі» з усіма тими, хто творить майбутнє. І якщо Ви ще не говорите англійською про код, архітектуру чи таски — час почати.
Ця стаття для тих, хто вже у світі технологій або тільки готується увійти в нього, але хоче не просто «знати англійську», а мислити нею як справжній айтівець.
Чому «англійська для IT» — це не опція, а суперсила
Коли Ви пишете код, англійська вже навколо Вас. Вона у функціях, документації, змінних, помилках і комітах. Але знати слова — ще не означає вміти ними жити.
Розмовна англійська в ІТ — це здатність не перекладати, а одразу мислити термінами: швидко описати проблему, пояснити рішення, захистити свою ідею перед командою або клієнтом.
Хороша новина: це не талант. Це навичка, яку можна натренувати. Якщо є сумніви щодо свого рівня, можна скласти тест англійської, щоб дізнатися свій поточний рівень. І читати далі.
Ядро термінології, без якої не обійтись
Вивчати технічну англійську — як будувати систему: потрібна структура.
Розробка й алгоритми: algorithm, recursion, edge case, scalability.
Frontend / Backend: framework, endpoint, API, middleware.
DevOps / Cloud: CI/CD, container, Kubernetes, load balancing.
Data & AI: dataset, overfitting, model validation.
Безпека: authentication, encryption, vulnerability.
Продакт і менеджмент: backlog, sprint, MVP, stakeholder.
Не заучуйте все підряд. Краще оберіть одну тему, що близька Вам зараз, і «розмовляйте» нею — пишіть код, пояснюйте, обговорюйте таски, навіть думайте нею. Слова мають жити у контексті, а не у списку.
Як запам’ятати технічні слова назавжди
Пам’ять — не бібліотека, а майданчик тренувань. Що частіше Ви «витягуєте» слово з пам’яті в реальному контексті, то глибше воно закріплюється.
Тож замість переписування словників:
● Читайте реальні issue, README, pull request-и.
● Пишіть короткі відповіді англійською, навіть якщо це коментарі до коду.
● Пояснюйте голосом свої рішення — запишіть себе, послухайте, покращте.
● Повертайтесь до тих самих слів через кілька днів — не перечитуйте, а «відтворюйте» з пам’яті.
Це той самий принцип, за яким тренують пам’ять у пілотів і лікарів: багаторазове повторення з реальними задачами, а не сухі терміни.
Mock-interview — ваша репетиція перемоги
Найкращий спосіб підготуватись до співбесіди англійською — не зубрити відповіді, а грати у справжню сцену. Mock-interview — це симульована співбесіда, яка відпрацьовує все: технічні пояснення, мову тіла, реакцію, темп і чіткість.
У класичному варіанті mock-interview має три частини:
- Технічна — коротка задача на алгоритм або код.
- System Design — запитання про те, як би Ви спроєктували конкретний сервіс.
- Behavioral — питання про командну роботу, конфлікти, дедлайни.
Приклад сценарію mock-interview
Посада: Backend Developer
Тривалість: 60 хвилин
- Представлення (5 хв): коротко розкажіть про себе й очікування від позиції.
- Технічна задача (25 хв): «Compress consecutive timestamps into ranges.» Поясніть логіку, складність, edge cases.
- System design (15 хв): «Як би Ви побудували сервіс, який обробляє 10 000 вебхуків на секунду?»
- Behavioral (10 хв): опишіть реальну ситуацію з роботи за схемою STAR — Situation, Task, Action, Result.
- Зворотний зв’язок (5 хв): що вийшло добре, що можна вдосконалити.
Приклад відповіді (англійською):
“Last year our payment service failed during Black Friday.
I rolled back the deployment, opened a postmortem channel, coordinated with DB team, and restored the service in 18 minutes.
Afterward, we automated rollback to prevent similar issues.”
Такі відповіді — золото. Вони короткі, структуровані й звучать природно. Репетируйте їх уголос. Не перекладайте дослівно — шукайте свій голос англійською.
Що тренувати щодня
1. Алгоритмічні пояснення:
Починайте з “My approach is…”, продовжуйте “The complexity is…”, завершуйте “An edge case might be…”.
2. System design:
Практикуйте фрази “We can scale by…”, “A bottleneck could be…”.
3. Soft skills:
Вчіться описувати досвід: “I faced a challenge when…”, “What I learned was…”.
4. Feedback culture:
Під час code review тренуйте ввічливість: “I suggest…”, “Consider refactoring this part…”, “Maybe we can simplify it by…”.
Це не просто слова — це код вашої комунікації.
Як отримувати максимум користі з практики
Підходьте до англійської як до спорту. Працюйте над слабкими місцями: вимова, швидкість відповіді, термінологія, страх помилки.
Коли чуєте слово, яке не знаєте — не соромтесь його озвучити неправильно. Краще «недоідеальний» звук, ніж мовчання.
Складіть власний мініплан на два тижні:
● 3 mock-interviews (одне технічне, одне системне, одне поведінкове).
● 20 хвилин flashcards щодня — повторюйте терміни.
● Один короткий PR review англійською.
● Один технічний текст для переказу своїми словами.
Через два тижні Ви самі не впізнаєте, наскільки легше стало мислити англійською.
Маленький словничок «виживання» для IT-співбесід
● latency — затримка між запитом і відповіддю
● throughput — скільки запитів система обробляє за секунду
● idempotent — операція, яку можна виконати кілька разів без зміни результату
● rollback — повернення до попередньої стабільної версії
● hotfix — термінове виправлення у продакшні
● scalability — здатність системи витримувати зростання навантаження
● throttling — обмеження кількості запитів
● regression — баг, який повертає стару проблему
● pipeline — автоматизована послідовність збірки та деплою
● bottleneck — вузьке місце, яке гальмує систему
Вивчіть ці десять слів і Ви вже звучите як професіонал.
Фінал: чому ця підготовка справді працює
Англійська для ІТ — не про граматику, а про мислення. Ви не вчитеся говорити «правильно», Ви вчитеся говорити впевнено, швидко і зрозуміло.
Mock-interview, словникова практика і справжні тексти замість «підручникової води» — це три кити, на яких тримається ефективне навчання.
І найважливіше — не ставтесь до англійської як до предмета. Це Ваш інструмент, Ваша зброя і Ваша валюта у світі технологій.
Підготовано ENGLISH.KH.UA