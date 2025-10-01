Пресреліз: ПриватБанк запустив програму кредитування основних засобів без початкового внеску

Як випливає із повідомлень ПриватБанку, в його партнерських програмах є пропозиції кредитів на купівлю низки брендів сільськогосподарської та спеціальної техніки без першого внеску. Така можливість отримати фінансування взагалі без авансу є як по лізингу, так і по кредиту.

Мова йде про ті кредитні та лізингові пропозиції, які пропонуються спільно ПриватБанком та ди лерами низки відомих брендів техніки. Зокрема, цікаві умови щодо лізингу та кредиту банк пропонує спільно із найбільш відомими брендами сільгосптехніки: John Deere, Claas, Fendt, Valtra, Massey Ferguson, New Holland, Tecnoma, Amazone, Hagie, Agrifac, Mazzotti, Stara, Kuhn, JCB, Hidromek, Kramer, Manitou, Lemken, Maschio Gaspardo, Bednar, Horsch, Berthoud, Geringhoff, Rauch, Farmet, Fast, Gregore Besson, Sulky, Monosem, Vaderstad, Nardi, HF Agro, Kemper, YTO, Zoomlion. Також доступна у лізинг спеціальна техніка таких брендів, як JCB, Claas, Kramer, Manitou, New Holland, Hidromek, СAT.

Додатковою перевагою у таких програмах є надзвичайно низька ставка фінансування – вона може становити від 0,01% річних у гривні. Окрема можливість знизити витрати на придбання техніки у кредит або у лізинг пов’язана із грантами по програмі ЄБРР, учасником якої є і ПриватБанк. Мова йде про гранти у розмірі від 10% до 30% від суми фінансування відносно вартості техніки, яку придбали. На грант в розмірі понад 15% можуть претендувати окремі категорії Клієнтів, такі як ветерани війни, члени їх сімей або бізнес, який зазнав пошкоджень або втрати активів внаслідок війни.

Детальніше: https://interfax.com.ua/news/projects/1105242.html