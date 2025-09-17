У Києві відбулася 17-та Міжнародна конференція PrivateLabel & FMCG Master-2025

4-5 вересня в Києві відбулася щорічна, 17-та за рахунком Міжнародна конференція «PrivateLabel & FMCG Master -2025».

Це щорічна міжнародна практична зустріч, яка дозволяє відділам ВТМ роздрібних мереж і компаній-постачальників почати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії й тактики ефективного розвитку бізнесу.

Організатором конференцій виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup, а учасниками стали понад 550 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України, провідні виробники й імпортери.

Партнери виставки

Генеральний Партнер Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Логістичний оператор №1 в Україні: FTP - Freight Transport Partner

ПАРТНЕР з ліцензування брендів - Nerd agency (FILM.UA Group)

Партнер з документообігу та друку – Konica Minolta Ukraine

Партнер з автоматизації виробництва - КONSORT

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WhiteDoc

Партнер конференції – ПП «АВІК-2000»

Технологічний Партнер - Listex

Косметичний партнер - ПроКейр

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер паперового пакування – Univest

Трансформаційний Партнер – EALC

ІТ Партнер - Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер у створенні брендового смаку та паковання - Асканія-Пак

Міжнародний партнер в логістиці - Success logistics Group

Партнер конференції - European Pallet Association E.v. EPAL

Ваш провідник у світі побутової та автохімії - Luxord/Garage

Партнер конференції Виробник заморожених ягід, фруктів та овочів -ТОВ Ярофрут

Надійний партнер у пошуку та забезпеченні персоналу для вашого бізнесу FILLIN

Партнер з виробництва вологих кормів для котів та собак - Борисфен-Трейд

Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів під ВТМ ISTOK

Б’юті-партнер повного циклу - Astra Cosmetic

Партнер із виробництва молочної та масложирової продукції - ТОВ "Житомирський молочний завод"

BEST PHARMA ПАРТНЕР - ТзОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ»

Kormotech - Pet-партнер заходу

Polar Seafood Україна — надійний постачальник морепродуктів преміум якості. Надійність, досвід та європейські стандарти — основа нашої роботи

Водний Партнер - ТМ КРАЙНА

Розподіл учасників за галузями мав такий вигляд:

- виробники — 57,45%;

- HoReCa — 14,6%;

- ритейлери — 13,66%;

- дистриб’ютори — 9,63%;

- рішення для бізнесу — 4,66%;

Розподіл учасниками за географією:

- Київська обл. — 43,92%;

- Дніпропетровська обл. — 9,91%;

- Харківська обл. — 8,78%;

- Львівська обл. — 8,11%;

- Полтавська обл. — 6,08%;

- Польща — 0,9%;

- інші регіони — 22,3%.

Захід відкрив модератор Сергій Мицик, комерційний директор КФ «Десна», який звернувся зі вступним словом до учасників заходу.

Серію виступів розпочала Марина Забарило, комерційна директорка YouGov Ukraine. Вона презентувала огляд «ВТМ чи бренд. який рахунок у 2025 році?» Спікерка представила ключові тенденції FMCG-ринку. За підсумками року обіг зріс на +19 %, переважно через підвищення цін, тоді як реальне споживання залишилось стабільним: покупці купують менше, але частіше — +157 млн додаткових покупок. Частка власних торгових марок (ВТМ) у грошовому вимірі становить ≈13 %, а в кількості покупок — ≈29 %.

Продовжила серію оглядів Анастасія Ямелинець, Client Partner Kantar Україна. Тема її доповіді: «Поведінка споживача у 2025 році: чому Private Label стає першим вибором?». Спікерка розглянула економічні реалії, що впливають на купівельну спроможність українців, а також адаптація споживчої поведінки до нових умов

Катерина Ковальська, маркетолог «НАША СИЛА», виступила з темою «Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт». Спікерка підкреслила важливість емоційної складової у формуванні лояльності до бренду, зазначаючи, що споживачі обирають продукти не лише за їхніми функціональними характеристиками, але й за цінностями, які вони представляють.

Тетяна Рубан, директорка Nerd agency (FILM.UA Group), презентувала доповідь «Ваш продукт у кіно. Продакт плейсмент: як працює на практиці, скільки коштує, для яких задач підходить».

Спікерка детально розглянула концепцію продакт плейсменту як ефективного інструменту для інтеграції брендів у кінематографічний контент.

Альона Штанько, начальниця управління з асортиментної та ВТМ стратегії «Метро Кеш Енд Кері Україна», та Костянтин Жук, менеджер з якості товарів «Метро Кеш Енд Кері Україна» виступили з презентацією «Як ми будуємо ефективне партнерство з виробниками ВТМ». Спікери обговорили ключові аспекти співпраці, акцентуючи увагу на важливості дотримання високих стандартів якості та безпеки продукції, а також на необхідності конкурентного ціноутворення, що дозволяє зберігати маржинальність.

Данило Іванов, менеджер з розвитку проєктів Listex, розповів про «ВТМ на цифровій полиці: як контент формує вибір покупця». Спікер підкреслив, що якісний контент, зокрема точні описи товарів та високоякісні зображення, є критично важливими для формування довіри споживачів. Згідно з представленими даними, 87% споживачів вважають точний контент ключовим при покупці, а неточні описи знижують шанси на повторну покупку.

Альона Градович, категорійний менеджерка з приватних торгових марок (Private Label) мережі магазинів TA-DA!. Її доповідь мала назву «ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості». Спікерка підкреслила, що 60% споживачів активно шукають знижки, а більше половини з них обирають ВТМ частіше, що свідчить про зростаючий інтерес до альтернатив брендованим товарам.

Віталій Олександров, операційний директор ГК «ЕКОСФЕРА», виступив із темою «Private Label vs Brand очима виробника». Спікер акцентував увагу на важливості стратегічного маркетингу та ризиках, пов'язаних із залежністю від одного бренду.

Сергій Бутенко, директор ТОВ «ПРОКОМ», презентував доповідь «Впровадження BAS ERP за технологією ТШВК, як це відбувається на прикладі проєкту автоматизації на ТОВ «Драйзер» виробника сиропів, джемів, соусів (м. Дніпро)». Спікер акцентував увагу на важливості правильної організації консалтингового проєкту, що дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси та досягати поставлених цілей..

Вікторія Шило, комерційна директорка ТОВ «АРІТЕЙЛ», продуктова мережа «КОЛО», виступила з темою «Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст». Спікерка підкреслила, що локалізація виробництва має значний позитивний вплив на місцеву економіку, оскільки підтримує місцевих виробників, використовує місцеві сировини та знижує логістичні витрати..

Євген Шиляєв, PP Sales Director Konica Minolta Ukraine, висвітлив питання «Цифрова етикетка, як елемент сучасного ринку. Персоналізована розмова із споживачем». Спікер акцентував увагу на зміні поведінки споживачів, які все більше цінують персоналізацію та індивідуальний підхід.

Доповідь Ольги Момчилович, директорки із маркетингу мережі магазинів «ЛотОК», була присвячена Розширенню продуктової лінійки власної торгової марки. У презентації представлено аналіз категорії продуктів, зокрема, зосереджено увагу на середньому ціновому сегменті, де було зафіксовано приріст прибутковості, що підтримав категорію та скоротив падіння прибутку вдвічі.

Олексій Шеремет, Head of Alcohol & Food Market Departmen ТОВ «ФТП», виступив із доповіддю «ВТМ під ключ. від пошуку до реалізації». У своїй доповіді спікер акцентував увагу на важливості створення власної торгової марки (ВТМ) для бізнесу, особливо в умовах нестабільності, які спостерігаються в Україні

Леся Іванченко, директорка ТОВ «Арт Лайн», підготувала презентацію «Еволюція Private Label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій». Спікерка акцентувала увагу на важливості Private Label у сучасному ринку, де споживачі все більше цінують якість і унікальність продуктів.

Денис Фокін, керівник департаменту по роботі з ключовими клієнтами WhiteDoc, і

Олеся Сорока, керівниця департаменту процесного управління та бізнес моделювання мережі «Епіцентр К» розповіли про «Whitedoc для ВТМ: швидкість, прозорість та стандарти у взаємодії з постачальниками. досвід компанії «Епіцентр К». Спікери підкреслили важливість швидкості, прозорості та стандартизації процесів у бізнес-взаємодії, що дозволяє значно скоротити час обробки документів і підвищити точність даних.

Роман Гарбуз, керівник відділу власних торговельних марок мережі «Фокстрот», виступив із темою «Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення». Спікер акцентував увагу на змінах у споживчій поведінці, зокрема на зростанні популярності власних торгових марок (ВТМ) та їхній впливі на ринок.

Дмитро Карпенко, General manager Fillin Ukraine, розповів про «Навчання лінійного персоналу як конкурентну перевагу для Private Label». У презентації Дмитра підкреслено важливість адаптації навчальних програм для лінійного персоналу в умовах швидко змінюваного ринку.

Наталія Прянікова, керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS, виступила з доповіддю «Фестивалі ВТМ: реалії без гучних гасел». Спікерка обговорила важливість власних торгових марок (ВТМ) для компанії NOVUS, а також їхній вплив на споживчий вибір. Вона підкреслила, що довіра до продукції під маркою NOVUS зросла до 89%, що свідчить про позитивне сприйняття споживачами.

Закінчився перший день переходом до нагородження переможці щорічної Національної Премії «PRIVATE LABEL AWARD-2025», єдиної в Україні Бізнес-нагороди, покликаної публічно відзначити досягнення та внесок ритейлерів та виробників у галузі розвитку ВТМ та взаємодії зі споживачами!

Переможцями стали:

1. Вибір споживача - Мережа супермаркетів TA-DA!

2. Соціально відповідальний Private Label - ТОВ "Омега", Мережа супермаркетів VARUS

3. Проєкт року Private Label - METRO Cash & Carry Ukraine

4. Інновація року у ВТМ -ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"

5. Лідер категорії Private Label - EVA та EVA.UA

6. Креативний проєкт ВТМ - BAUM PHARM

7. Прорив року у ВТМ - Fozzy Group

8. Еко Private Label з експортним потенціалом - Univest

9. Найкращий виробник Private Label - Приватне підприємство «АВІК-2000»

10. Найкращий сервіс для ритейлерів - ISTOK PACK

11. Кращий дизайн упаковки Private Label - UAlkaline НАША СИЛА

12. Надійний партнер Private Label - ТОВ "Аква Косметикс Груп"

Сесію 5 вересня почала Юлія Голубкова, заступниця комерційного директора з розвитку нових партнерств та ВТМ Auchan Україна. Вона презентувала доповідь «Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні». Спікерка підкреслила важливість балансу між локальними та європейськими стандартами, що дозволяє компанії адаптуватися до потреб українських споживачів, зберігаючи при цьому високу якість продукції.

Наталія Петрик, керівниця відділу бренд-менеджменту ProCare, виступила з темою «Private Label 2.0: як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми». Спікерка проаналізувала ключові стратегії та інновації, необхідні для успішного виходу на ринок косметичних продуктів під приватними марками.

Ігор Шевченко, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ), розповів про «Практичні аспекти отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та закордоном». Спікер акцентував увагу на важливості захисту прав інтелектуальної власності для забезпечення комерціалізації інновацій та розвитку співпраці між науковими установами і бізнесом.

Антон Бабич, керівник департаменту виробництва ТОВ «Асканія-Пак», виступив із доповіддю «Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди». Спікер підкреслив важливість стратегічного підходу до розробки смаків, які не лише відповідають вимогам споживачів, але й відображають ідентичність бренду

Марія Заяць, керівниця напрямку співпраці з дистриб'юторами ТОВ «Ярофрут», виступила з презентацією «Торгова марка — це більше ніж продукт: як відповідальність і сервіс формують довіру та лояльність». Спікерка наголосила, що успіх на ринку залежить не лише від якості товару, а й від здатності компанії встановлювати довірливі стосунки з клієнтами через відповідальність і сервіс.

Виступ Наталії Краснощок, брендменеджерки ВТМ мережі супермаркетів VARUS, мав назву «Соціальні мережі як інструмент просування Private Label: TikTok, Instagram, Telegram у роботі з ВТМ». Спікерка розглянула ключові соцплатформи, які стали важливими каналами для залучення споживачів та підвищення впізнаваності бренду.

Руслан Дробот, комерційний директор Univest, виступив із темою «Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування Plastic Free — з вигодою для бренду та споживача». Спікер підкреслив важливість переходу на упаковку без пластику (Plastic Free) як ключового елемента стратегії сталого розвитку компанії.

Галина Ободець, директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA, розповіла про «Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії». Спікерка розглянула роль власних торгових марок (Private Label) у формуванні та розвитку категорій товарів, що залежать від брендів, зокрема в сегменті товарів по догляду за волоссям.

Ярослав Дроздовський, виконавчий директор ГС «ЕПАЛ Україна», виступив із темою «Цифровізація відкритого пулу піддонів EPAL». У своїй презентації спікер обговорив важливість впровадження цифрових технологій для оптимізації управління піддонами EPAL, що дозволяє підвищити ефективність логістичних процесів.

Анна Колесник, менеджерка по роботі з ключовими клієнтами (національні мережі) компанії Kormotech, презентувала доповідь «Як розвивається Private Label у категоріях, що зростають: приклад Petfood-індустрії». Спікерка підкреслила важливість адаптації продуктів під потреби кінцевого споживача та можливість налаштування рецептури і дизайну упаковки відповідно до запитів ритейлерів.

Наступними виступили Андрій Брик, керівник відділу з розвитку ЕТМ та ВІ, BAUM PHARM, та Євдокімова Марина, категорійна менеджерка VARUS. Їхня доповідь мала назву «Складна категорія «з коробки»: швидкий старт і мінімум ризиків». Спікери обговорили важливість швидкого запуску нових продуктів у складних категоріях, підкреслюючи, що готові рішення можуть значно зменшити ризики, пов'язані з виходом на ринок.

Завершила сесію виступів Тетяна Хмельницька, заступниця комерційного директора з розвитку та підтримки комерційної ефективності «Аврора Мультимаркет», з темою «Виклики при масштабуванні і розширенні». Спікерка акцентувала увагу на важливості адаптації до нових ринкових умов, зокрема, на необхідності врахування конкуренції, регуляторних вимог та локальних особливостей при виході на нові ринки.

Після доповідей учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 40 торгових мереж і понад 250 постачальників.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!