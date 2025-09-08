В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

На території туристичного комплексу "Буковель", за повної фінансової і організаційної підтримки курорту, пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games", які організувала Федерація стронгмену України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством внутрішніх справ.

У турнірі взяли участь 220 ветеранів російсько-української війни. Переможці увійшли до Національної збірної, яка буде представляти Україну на міжнародних змаганнях "Strong Spirits Games - 2025".