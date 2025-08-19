Робота без обману: як компанія з українським СЕО змінює життя мігрантів

У світлі трансформаційних світових змін мігранти з Азії, Африки, Молдови та України все частіше їдуть до Європи в пошуках безпечної, стабільної роботи. Та замість легального працевлаштування тисячі з них потрапляють у сіру зону: без контракту, без гарантій, без розуміння, що на них чекає. Це не лише про втрату зарплати - це про вразливість і відсутність захисту.

«Ми часто стикаємось із історіями, коли людей заманюють обіцянками, а потім кидають. Наш принцип - працювати тільки легально, прозоро і з повним супроводом», - говорить В’ячеслав Гринь, співвласник та керівник стратегічного розвитку польської HR-компанії ProfiHand.

Його команда займається міжнародним рекрутингом, зокрема залученням працівників із країн, де пошук роботи за кордоном часто пов’язаний із ризиками. Але їхня модель відрізняється: жодних "сірий" схем, усі документи - офіційно, проживання - перевірене, робочі умови - відомі ще до прибуття.

Рішення, яке охоплює все

ProfiHand - одна з небагатьох компаній у Східній Європі, яка не лише набирає персонал, а й відповідає за повний цикл: від рекрутингу до адаптації. Кандидати отримують інформацію про вакансію ще до перетину кордону, підписують договір у своїй країні, проходять цифрове навчання за допомогою AI-модуля, і вже на місці - отримують підтримку координатора, житло та консультації.

«Наша система бачить не лише резюме. Вона показує, яка робота підходить людині, на яких умовах, і чи є ризик зриву. А далі - вже живий супровід», - пояснює В’ячеслав.

Для багатьох працівників саме цей супровід є критично важливим. Компанія гарантує не лише контракт, а й людські умови проживання, юридичний супровід, інформування мовою, зрозумілою для працівника. Це особливо важливо для людей, які ніколи не були в Європі й не орієнтуються в правилах і стандартах.

Люди - не цифри

«У нас був кандидат з Азійського регіону. У своїй країні він працював у порту, мав технічні навички, але не знав жодної європейської мови. Ми підготували його заздалегідь: він пройшов цифровий онбординг, мав доступ до відеоінструкцій і вже в Польщі - адаптувався дуже швидко. Зараз він працює старшим змінним координатором на виробництві», - розповідає В’ячеслав.

Подібні історії - не виняток. Частина працівників, які приїжджають на фізичні роботи, згодом стають частиною внутрішньої команди. Це стало можливим завдяки побудованій CRM-системі, яка дозволяє бачити потенціал, фіксувати досягнення й пропонувати кар’єрні можливості тим, хто їх прагне.

Людяність як стратегія

Окрім технологічних рішень, В’ячеслав активно формує стратегічні стандарти роботи. Один із них - відмова від співпраці з клієнтами, які порушують трудові норми. Компанія не працює з об’єктами, де нехтують безпекою, затримують виплати чи зневажливо ставляться до працівників.

«Якщо люди бачать, що ми на їхньому боці - вони довіряють. А без довіри у нашій сфері нічого не працює», - наголошує він.

Не просто бізнес

Для самого В’ячеслава історія міграції - особиста. Він сам був трудовим мігрантом без контракту та гарантій. І з власного досвіду зрозумів, чого не вистачає системі, й що можна зробити по-іншому.

Сьогодні він бачить свою місію у зміні підходу до міжнародного рекрутингу: «Ми не шукаємо дешеву робочу силу. Ми допомагаємо людям знайти своє місце - чесно, безпечно і з перспективою»- підсумовує фахівець.