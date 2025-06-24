Найкращі компанії України у сфері клієнтського досвіду: оголошено переможців Ukrainian CX Excellence’2025

20 червня 2025 року в Києві відбулася Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду UCXE’25. Подію організовано компанією KA Group за підтримки генеральних партнерів — Нової пошти, Ощадбанку та 4Service.

Цьогорічна Премія об’єднала провідні компанії України, які подали більш ніж 60 кейсів у сфері клієнтського досвіду. Серед галузей компаній, які брали участь — e-commerce, банки, страхові компанії, HoReCa, рітейл, АЗК і навіть агро.



«Ukrainian CX Excellence - це справжній оскар і потужна професійна спільнота, яка перетворює клієнтський досвід із формальності на стратегічну перевагу і нову клієнтоцентричну культуру взаємодії в бізнесі», — поділилася враженнями Альона Жупікова, засновниця KA Group.





Оцінювання кейсів здійснювалося у два етапи: спершу — письмове есе, далі — онлайн-захист під час дводенного CX-марафону. До складу Експертної ради Премії увійшли 55 незалежних експертів.

“Команди, які створюють клієнтський досвід, мають маніфестувати свої перемоги, щоб фіксувати не просто досягнення, а рух уперед, розвиток і зміни, які стають новою нормою для всієї компанії. Саме в цих перемогах видно карту росту клієнтського досвіду компанії. Маніфестувати перемогу команди — це акт лідерства, і він показує, як маленькі рішення команди змінюють велику культуру сервісу”, — прокоментувала Лана Мітченко, СЕО KA Group.

Цьогоріч нагородження відбулося у 13 номінаціях. Переможці отримали нагороди, дипломи і подарунки від партнерів — Украфлора, YouScan та Spell.

Переможці UCXE’2025:

У номінації "Кращий CX-кейс із впровадження інклюзивного підходу" переможцем визнано Ощадбанк . Друге місце за результатами оцінювання посідає Нова пошта , а третє — Агромат .



переможцем визнано . Друге місце за результатами оцінювання посідає , а третє — . У номінації "Кращий CX-кейс із використання зворотного зв’язку" переможець — Dnipro-M , друге місце — YASNO , третє — Uklon і Comfy .



переможець — , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий CX-кейс із впровадження програми лояльності" переміг YASNO , друге місце — Програма лояльності “ЇМО!” , третє — Копійочка .



переміг , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий CX-кейс із застосування Employee Experience" перше місце здобув Dnipro-M , друге — Comfy , третє — Фокстрот .



перше місце здобув , друге — , третє — . У номінації "Кращий CX-кейс із застосування User Experience" переможець — UKRSIBBANK .



переможець — . У номінації "Кращий CX-кейс із застосування сервіс-дизайну" переміг Raiffeisen Bank , друге місце — UKRSIBBANK , третє — OTP Bank .



переміг , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий CX-кейс на базі технологій та AI" переможець — Pizza Day , друге місце посіла компанія Агросем .



переможець — , друге місце посіла компанія . У номінації "Кращий CX-кейс у B2B" перше місце — Food Art Summit , друге — MHP Food Service , третє — Horeca Masters .



перше місце — , друге — , третє — . У номінації "Кращий CX-кейс у контакт-центрі" перемогла VUSO , друге місце — Dila , третє — Ощадбанк .



перемогла , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий інноваційний CX-кейс" переможець — Нова пошта , друге місце — Фокстрот , третє — Raiffeisen Bank .



переможець — , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий кейс з онлайн CX" перше місце — ДТЕК Мережі , друге — VARUS , третє — Dnipro-M .



перше місце — , друге — , третє — . У номінації "Кращий кейс з офлайн CX" переміг Dnipro-M , друге місце — Ощадбанк , третє — WOG .



переміг , друге місце — , третє — . У номінації "Кращий кейс із персоналізованого CX" переможець — Ощадбанк, друге місце — Comfy, третє — Dnipro-M.



Щиро вітаємо всіх переможців і фіналістів UCXE’2025, які продемонстрували високий рівень стратегічних інновацій та емпатії у реалізації CX-рішень!

«Українська національна премія з клієнтського досвіду - це подія, яка об’єднує тисячі професіоналів з людиноцентричності. Наша робота приводити людину в центр прийняття бізнес-рішень. Це особливо важливо у війну і кризові часи. Тому давайте радіти за переможців, масштабувати кращий досвід і наближати перемогу добра», — наголосила Олена Цисар, CX-консультантка, представниця Методологічної ради UCXE’2025.

Відзнака Lovemark-компаній — новий вектор довіри до брендів

Вже стало традицією, що в рамках Ukrainian CX Excellence оголошуються Lovemark-компанії, визначені на основі великого споживчого опитування (17 000+ голосів) компанією 4Service. За результатами опитування у 2025 році улюбленцями клієнтів стали Monobank, Сільпо, COMFY, OKKO, Подорожник, Нова пошта, Київстар, Дія, EVA, Adidas, ROZETKA, Епіцентр, страхова компанія ТАС.

«Лавмарк у 2025 році — це 14 компаній у чотирнадцяти категоріях. Велике, ґрунтовне опитування за критеріями любові і поваги», — зазначила Вікторія Скорбота, регіональна директорка 4Service East.

Поряд із нагородженням переможців у програму Церемонії увійшли і кейноути провідних СХ-експертів. Інсайти про важливість СХ-досліджень прозвучали від Марини Березюк, бізнес-психологині, СХ-консультантки, авторки книги “Як завоювати серця клієнтів”.

«Культові вчені з поведінкової економіки - Канеман і Талер - отримали Нобелівські премії за дослідження людської ірраціональності. Очевидно, що шлях клієнта не слід створювати, керуючись виключно логікою».

Ірина Чубукова, бізнес-консультантка з клієнтської аналітики, викладачка kmbs і авторка книги “Клієнтська аналітика”, зазначила:

«Щоб клієнтський досвід приносив прибуток, потрібно говорити мовою фінансів. Саме для цього ми й створюємо моделі, які пов’язують CX із поведінкою клієнтів і бізнес-метриками — від NPS до ROI. CX не витрати. Це інвестиція, яка або працює, або ні. Impact-модель — це Google Maps для CX. Вона показує, куди вкладати, щоб отримати фінансову віддачу, і допомагає будувати аргументи, які зрозумілі CFO та акціонерам”.

Нагороди отримані, щирі теплі подяки командам надіслані. І головне, у нас посилилось усвідомлення, що UCXE’2025 стала простором стратегічного діалогу, де народжуються нові орієнтири для клієнтського досвіду як драйвера бізнесу.

Цьогорічні кейси засвідчили новий рівень зрілості, глибини та системності рішень. Ми переконались, що навіть у важкі часи бізнес, який ставить клієнта в центр, — це незворотна еволюція СХ в Україні. І саме тому ми впевнено продовжуємо цей шлях.



KA Group уже готується зустріти нових номінантів — лідерів, які не зупиняються на досягнутому і формують майбутнє клієнтоцентричності в Україні. До зустрічі на Всеукраїнській Премії з клієнтського досвіду у 2026 році!

Читайте більше про всіх переможців на сайті Премії