Кредитування та колаборація банків із державним та приватним капіталом створюють додаткові стимули зростання кредитування – В.Мудрий

Попри війну в Україні зростає банківське кредитування бізнесу, пожвавлюється консорціумне кредитування, разом з тим питання страхування воєнних ризиків перебуває у «підвішеному» стані. Про тренди та виклики в економіці загалом та банківській галузі зокрема, розповів Голова Правління АТ «ОТП БАНК», Голова Правління Незалежної асоціації банків України Володимир Мудрий під час конференції «Фінанси для бізнесу під час війни 2.0».

«Цього року почали з’являтися нові напрямки роботи про які торік ще ніхто не говорив. Наприклад, консорціумне кредитування, яке дозволяє фінансувати масштабні інфраструктурні проєкти. Ми бачимо, що банки з приватним та державним капіталом об’єднуються для фінансування ініціатив спрямованих на розвиток економіки. Вважаю, що банківському сектору та бізнесу варто шукати нові напрямки для спільної роботи. Це дозволить банкам допрацювати внутрішні програми відповідно до актуальних потреб бізнесу, а підприємцям зрозуміти, які ідеї вже сьогодні можуть отримати фінансування від банків», - зазначив В. Мудрий.

Він підкреслив, що в Україні зростає банківське кредитування бізнесу, зокрема за І квартал 2025 року гривневий корпоративний портфель зріс на 9,5%, а рік до року зростання склало 28,4%. При цьому діє велика кількість державних програм фінансування МСБ, зокрема державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», компенсація при кредитуванні на техніку та обладнання вітчизняного виробництва. Частка загальних кредитів малого та середнього бізнесу в цілому у банківській системі вже перевищила 60%.

«Водночас турбують інші показники, які наразі залишаються досить низькими. За результатами 2024 року кредитний портфель банків становив тільки 23% від загальних активів. А якщо взяти до ВВП, то загальний кредитний портфель становить лише 19%. Для порівняння в Польщі цей показник становить 33%. Тобто потенціал до зростання досить великий», - наголосив В. Мудрий.

Окремо В.Мудрий звернув увагу на виклики спільні для бізнесу та банків. «На жаль, за рік не досягнуто конкретного результату у питанні страхування воєнних ризиків. Закон досі перебуває на розгляді у народних депутатів. Ми також не бачимо збільшення програм фінансування від міжнародних партнерів», - наголосив очільник ОТП БАНК.

Нагадаємо, кредитно-рейтингове агентство S&P Global підвищило рейтинг для OTP Bank (Угорщина) з BBB-/A-3 до BBB/A-2. Цей рівень є вищим, ніж суверенний кредитний рейтинг Угорщини.

OTP Group є 4-ю найбільш стійкою до стресів банківською групою в Європі на основі Європейського банківського стрес-тесту 2023 року, проведеного Європейським банківським управлінням. Також OTP Group очолює Рейтинг 100 найкращих банків Центральної та Східної Європи за 2023 та 2024 роки.