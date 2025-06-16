Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:32 16.06.2025

У Києві створено Сквер пам'яті на честь журналістів, які загинули під час повномасштабної війни

4 хв читати

До Дня журналіста корпорація TERWIN вшанувала пам’ять загиблих українських журналістів, висадивши дерева на честь кожного героя-медійника. Підтримали створення скверу Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.  

Журналісти провідних українських медіа підтримали ініціативу TERWIN і разом з депутатами Верховної ради України та представниками Київської міської державної адміністрації висадили дерева. Це перший сквер в Україні, створений на честь журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ініціативу реалізовано за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, а також мережі супермаркетів VARUS.

За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, з 2022 року внаслідок російської агресії загинуло понад 100 українських медійників. Це були журналісти, репортери, фотографи, оператори, редактори — ті, хто тримав інформаційний фронт і продовжує бути частиною нашої спільної пам’яті.

Сквер, створений за ініціативи TERWIN, став символом вдячності, поваги та скорботи за тими, хто віддав життя за правду і за право України бути почутою в усьому світі.

"Журналісти — це важлива частина нашого суспільства. Саме завдяки їхній щоденній, відважній праці світ знає правду про війну в Україні. Пам’ятати про кожного, хто загинув, — наш обов’язок. Як відповідальна корпорація, цього року ми вирішили замість традиційних подарунків до Дня журналіста вшанувати колег, яких більше немає поруч. Дерева, які будуть рости у цьому сквері, нагадуватимуть нам і наступним поколінням про ціну, яку платимо у цій страшній війні", — прокоментувала Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN.

"Це були звичайні люди — вони любили, мріяли, мали плани. Їхнє життя обірвалося через війну: хтось загинув, виконуючи обов’язок, хтось — дорогою на роботу, а дехто був закатований у російському полоні. Найважливіше, що ми можемо зробити, — це зберегти пам’ять про кожного з них", — зазначив Євгеній Брагар, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

"Дякую відповідальному бізнесу за такі соціально важливі ініціативи. Ми згадуємо всіх, хто загинув під час виконання професійних обов’язків, усіх, хто доносив правду про війну і завдяки кому світ знає про Україну. За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій, вже загинуло 107 представників медіа. Цей сквер стане символічним місцем пам’яті — кожен, хто приходитиме сюди, згадуватиме про внесок, який зробили українські журналісти в нашу спільну боротьбу. У нас є Збройні сили, які зі зброєю в руках захищають незалежність України, і є журналісти, які з камерами та диктофонами з передової доносили правду. І це — не менш важливо", — поділився Андрій Наджос, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

"Від початку повномасштабного вторгнення загинули понад сто українських медійників, серед яких журналісти, редактори, оператори, репортери, фотографи. Вони віддали життя за те, щоб світ знав правду про Україну. І ми вдячні бізнесу, який долучається до таких важливих ініціатив та допомагають місту", — зазначив Сергій Сабуров, в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

 

В офіційній частині заходу взяли участь: Брагар Євгеній, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова; Андрій Наджос, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції; Буділов Михайло, директор департаменту територіального контролю м. Києва; Сабуров Сергій, Виконуючий обовʼязки директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації; Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN. 

Національна мережа супермаркетів VARUS стала партнером заходу й надала продукцію власної ТМ Varto.

Також корпорація запустила сайт пам’яті: https://bit.ly/4e1Ptiw, де зібрано імена журналістів, які загинули під час повномасштабної війни. Інформацію зібрано з відкритих джерел, і список постійно оновлюється. Якщо ви хочете розповісти більше про своїх колег і поділитися особистими спогадами, їх можна надіслати на пошту: [email protected] — їх буде розміщено на сайті. 

Висаджені дерева стали вкоріненими в землі спогадами, які зростатимуть разом із вільною Україною та нестимуть пам’ять про українських журналістів, чиє життя обірвала жорстока війна. 



 

 

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

"Українські вертольоти" заявляють про інформаційну атаку

Укрексімбанк надав кредит Костопільському заводу скловиробів EUR3,2 млн для придбання "Хмельпива"

Українські банки прибуткові і ліквідні

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як пройшов міжнародний агросаміт у Києві?

Портфельні компанії umgi збільшили валову виручку у 2024 році

За підтримки національної програми зовнішньої реабілітації "Неопалимі" розпочалося лікування військового, якому окупанти випалили на тілі напис "Слава Росії"

Шаген "Сокол" Арутюнян. Один із тисяч вірмен, які боронять Україну

Петро Порошенко передав Кривому Рогу три комплекси "Ай-Петрі"

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

Заява "Європейської Солідарності"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА