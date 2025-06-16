У Києві створено Сквер пам'яті на честь журналістів, які загинули під час повномасштабної війни

До Дня журналіста корпорація TERWIN вшанувала пам’ять загиблих українських журналістів, висадивши дерева на честь кожного героя-медійника. Підтримали створення скверу Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Журналісти провідних українських медіа підтримали ініціативу TERWIN і разом з депутатами Верховної ради України та представниками Київської міської державної адміністрації висадили дерева. Це перший сквер в Україні, створений на честь журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ініціативу реалізовано за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, а також мережі супермаркетів VARUS.

За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, з 2022 року внаслідок російської агресії загинуло понад 100 українських медійників. Це були журналісти, репортери, фотографи, оператори, редактори — ті, хто тримав інформаційний фронт і продовжує бути частиною нашої спільної пам’яті.

Сквер, створений за ініціативи TERWIN, став символом вдячності, поваги та скорботи за тими, хто віддав життя за правду і за право України бути почутою в усьому світі.

"Журналісти — це важлива частина нашого суспільства. Саме завдяки їхній щоденній, відважній праці світ знає правду про війну в Україні. Пам’ятати про кожного, хто загинув, — наш обов’язок. Як відповідальна корпорація, цього року ми вирішили замість традиційних подарунків до Дня журналіста вшанувати колег, яких більше немає поруч. Дерева, які будуть рости у цьому сквері, нагадуватимуть нам і наступним поколінням про ціну, яку платимо у цій страшній війні", — прокоментувала Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN.

"Це були звичайні люди — вони любили, мріяли, мали плани. Їхнє життя обірвалося через війну: хтось загинув, виконуючи обов’язок, хтось — дорогою на роботу, а дехто був закатований у російському полоні. Найважливіше, що ми можемо зробити, — це зберегти пам’ять про кожного з них", — зазначив Євгеній Брагар, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

"Дякую відповідальному бізнесу за такі соціально важливі ініціативи. Ми згадуємо всіх, хто загинув під час виконання професійних обов’язків, усіх, хто доносив правду про війну і завдяки кому світ знає про Україну. За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій, вже загинуло 107 представників медіа. Цей сквер стане символічним місцем пам’яті — кожен, хто приходитиме сюди, згадуватиме про внесок, який зробили українські журналісти в нашу спільну боротьбу. У нас є Збройні сили, які зі зброєю в руках захищають незалежність України, і є журналісти, які з камерами та диктофонами з передової доносили правду. І це — не менш важливо", — поділився Андрій Наджос, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

"Від початку повномасштабного вторгнення загинули понад сто українських медійників, серед яких журналісти, редактори, оператори, репортери, фотографи. Вони віддали життя за те, щоб світ знав правду про Україну. І ми вдячні бізнесу, який долучається до таких важливих ініціатив та допомагають місту", — зазначив Сергій Сабуров, в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

В офіційній частині заходу взяли участь: Брагар Євгеній, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова; Андрій Наджос, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції; Буділов Михайло, директор департаменту територіального контролю м. Києва; Сабуров Сергій, Виконуючий обовʼязки директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації; Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN.

Національна мережа супермаркетів VARUS стала партнером заходу й надала продукцію власної ТМ Varto.

Також корпорація запустила сайт пам’яті: https://bit.ly/4e1Ptiw, де зібрано імена журналістів, які загинули під час повномасштабної війни. Інформацію зібрано з відкритих джерел, і список постійно оновлюється. Якщо ви хочете розповісти більше про своїх колег і поділитися особистими спогадами, їх можна надіслати на пошту: [email protected] — їх буде розміщено на сайті.

Висаджені дерева стали вкоріненими в землі спогадами, які зростатимуть разом із вільною Україною та нестимуть пам’ять про українських журналістів, чиє життя обірвала жорстока війна.





