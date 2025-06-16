Укрексімбанк надав кредит Костопільському заводу скловиробів EUR3,2 млн для придбання "Хмельпива"

Державний Укрексімбанк (Київ) надав EUR3,2 млн кредиту ТОВ "Костопільський завод скловиробів" (КСЗ) для придбання частки в регіональній пивоварні ПрАТ "Хмельпиво".

"Придбання частки в ПрАТ "Хмельпиво" стане логічним етапом у диверсифікації бізнесу та оптимізації виробничих ланцюгів", - зазначили у банку.

В фінустанові наголосили, що фінансування спрямоване на підтримку українського виробника склотари у розширенні бізнесу та виході на ринок пивоваріння. Угода також сприятиме зміцненню вертикальної інтеграції між виробництвом пакувальної тари та готової харчової продукції.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 311,8 млрд грн. Чистий прибуток банку за підсумками першого кварталу 2025 року зріс на 26% – до 2,4 млрд грн.

Великий виробник скляної тари ТОВ "Костопільський завод скловиробів" (КЗС, Рівненська обл.) знаходиться у процесі придбання ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод" ("Хмельпиво", ТМ "Проскурівське", "Хмельницьке") – регіонального виробника пива.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України 22 травня надав КЗС дозвіл на набуття контролю над ПрАТ "Хмельпиво". Згідно із даними системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, основним акціонером "Хмельпива" з пакетом 78,0286% є директор підприємства Олександр Лисюк. Товариство скликало на 13 червня позачергові збори акціонерів, на яких буде відкликана наглядова рада на чолі з Лисюком, а замість неї обрана нова на чолі із головою Ради Федерації роботодавців України Дмитром Олійником, якому належить 19,46% КЗС, а разом із родиною – 49,53%.

"Хмельпиво" у 2024 році збільшило виручку на 2,8% – до 146,41 млн грн та скоротило чистий прибуток на 3,9% – до 76,86 млн грн. На збори 8 квітня цього року виносилося питання спрямувати весь прибуток на технічне переоснащення товариства.

Його власний капітал на початок цього року складав 547,97 млн грн, грошові кошти – 326,04 млн грн, активи – 559,4 млн грн, кількість працівників – 125.

"Костопiльський завод скловиробів" є одним з найбільших промислових підприємств Рiвненщини та входить до п’ятірки найбільших виробників скляної тари в Україні. Компанія завершила 2024 рік з чистим прибутком 76,5 млн грн, що у 6,6 раза менше аналогічного показника 2023 року, її чистий дохід скоротився на 18% - до 1 млрд 467,8 млн грн.

Основною продукцією КСЗ є тара для напоїв (91% виробленої минулого року продукції), а частка флаконів становила 9%. За даними заводу, в минулому році на експорт було поставлено 51% реалізованої продукції (755,3 млн грн), зокрема, у Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Словаччину, Молдову, Литву, Латвiю, Естонію.

КЗС повідомляло, що планує щорічно нарощувати обсяги виробництва склотари на 10-15% i вiдповiдно збільшувати рівень її реалiзацiї. Станом на початок 2025 року на заводі працювало 503 особи.

За даними YouControl, Олійник володіє 19,46% ТОВ "КЗС", члени його родини Тетяна, Кирило та Іван Олійники – відповідно 16,27% та по 6,9%, ще 22% належить болгарській "Фішерман Інвестментс", 9,06% - Андрію Рибицькому, по 4,85% – Анатолію Кучеруку, Леоніду Смілянцю, Андрію Філімонюку та приватному підприємству – фірма "Сава".