Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:26 03.06.2025

Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток

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Якщо ви відповідаєте за розвиток клієнтського досвіду, сервісу, маркетингу або розвиваєте бренд, зафіксуйте ці дати:

5-6 червня – онлайн-конференція з клієнтського досвіду (пітчинг СХ-кейсів)
20 червня – “Оскар” клієнтського досвіду в Україні – Церемонія нагородження переможців Ukrainian CX Excellence’2025

Це події, які варто відвідати, якщо ви:

  • шукаєте рішення, як покращити клієнтський сервіс онлайн і офлайн
  • бажаєте зрозуміти поведінку своїх клієнтів і стати Lovemark для них
  • впроваджуєте цифрові інструменти та AI для розвитку клієнтської бази
  • працюєте над сервіс-дизайном і зростанням через клієнтський сервіс
  • хочете зробити контакт-центр компанії точкою довіри і прибутку
  • розумієте, що досвід ваших працівників = сильніший клієнтський сервіс.

Що на вас чекає:

5–6 червня онлайн-конференція, що складається з найновіших практичних кейсів про клієнтський сервіс
2 дні, 13 номінацій, 60+ суто практичних кейсів від компаній, які вже впровадили сучасні CX-рішення. Стратегії, шляхи впровадження, факапи та вивчені уроки, показники результатів. Серед компаній-номінантів - WOG, Comfy, UKRSIBBANK, Нова пошта, МХП, Ощадбанк, Дніпро-М, OLX, Pizza Day, BAO Group, UKLON та десятки інших.

20 червня - Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду (UCXE’2025)
Нагородження найкращих кейсів року в ключових категоріях: клієнтський досвід онлайн і офлайн, кращий сервіс у контакт-центрах, кращі кейси з сервіс-дизайну, інклюзивності, персоналізованого досвіду, клієнтський досвід у B2B, Employee Experience тощо.

Що ви отримаєте?

Доступ до актуального досвіду та трендів
Отримаєте ідеї, як масштабувати те, що вже працює
Повернетеся з рішеннями, які можна впроваджувати відразу
Нетворкінг з професіоналами індустрії клієнтського досвіду
Надихаючий імпульс для трансформацій у вашій команді

Дивіться, як це було минулого року:

Звітний ролик про подію

Сюжет на телеканалі СТБ

Фото звіт: Переглянути тут

Всеукраїнська Премія з клієнтського досвіду’2025 організована KA Group за підтримки генеральних партнерів - Нової пошти, Ощадбанку, 4Service

Звертайтеся до персонального менеджера для замовлення квитків або корпоративних спеціальних пропозицій: +38063 311 58 41, [email protected]
Не пропустіть шанс інвестувати у клієнтський досвід компанії і зростання команди, яка потребує нових знань і натхнення сильними прикладами!

Теги: #ucxe2025

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15:26 03.06.2025
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