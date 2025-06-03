Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток
Якщо ви відповідаєте за розвиток клієнтського досвіду, сервісу, маркетингу або розвиваєте бренд, зафіксуйте ці дати:
5-6 червня – онлайн-конференція з клієнтського досвіду (пітчинг СХ-кейсів)
20 червня – “Оскар” клієнтського досвіду в Україні – Церемонія нагородження переможців Ukrainian CX Excellence’2025
Це події, які варто відвідати, якщо ви:
- шукаєте рішення, як покращити клієнтський сервіс онлайн і офлайн
- бажаєте зрозуміти поведінку своїх клієнтів і стати Lovemark для них
- впроваджуєте цифрові інструменти та AI для розвитку клієнтської бази
- працюєте над сервіс-дизайном і зростанням через клієнтський сервіс
- хочете зробити контакт-центр компанії точкою довіри і прибутку
- розумієте, що досвід ваших працівників = сильніший клієнтський сервіс.
Що на вас чекає:
5–6 червня – онлайн-конференція, що складається з найновіших практичних кейсів про клієнтський сервіс
2 дні, 13 номінацій, 60+ суто практичних кейсів від компаній, які вже впровадили сучасні CX-рішення. Стратегії, шляхи впровадження, факапи та вивчені уроки, показники результатів. Серед компаній-номінантів - WOG, Comfy, UKRSIBBANK, Нова пошта, МХП, Ощадбанк, Дніпро-М, OLX, Pizza Day, BAO Group, UKLON та десятки інших.
20 червня - Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду (UCXE’2025)
Нагородження найкращих кейсів року в ключових категоріях: клієнтський досвід онлайн і офлайн, кращий сервіс у контакт-центрах, кращі кейси з сервіс-дизайну, інклюзивності, персоналізованого досвіду, клієнтський досвід у B2B, Employee Experience тощо.
Що ви отримаєте?
Доступ до актуального досвіду та трендів
Отримаєте ідеї, як масштабувати те, що вже працює
Повернетеся з рішеннями, які можна впроваджувати відразу
Нетворкінг з професіоналами індустрії клієнтського досвіду
Надихаючий імпульс для трансформацій у вашій команді
Дивіться, як це було минулого року:
Фото звіт: Переглянути тут
Всеукраїнська Премія з клієнтського досвіду’2025 організована KA Group за підтримки генеральних партнерів - Нової пошти, Ощадбанку, 4Service
Звертайтеся до персонального менеджера для замовлення квитків або корпоративних спеціальних пропозицій: +38063 311 58 41, [email protected]
Не пропустіть шанс інвестувати у клієнтський досвід компанії і зростання команди, яка потребує нових знань і натхнення сильними прикладами!