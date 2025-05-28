Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:03 28.05.2025

Avesterra Group: Дмитро Добкін інвестував 60 млн євро в українське виробництво під час війни

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Після початку повномасштабної війни відомий український підприємець Дмитро Добкін залишився в Україні й повністю сфокусувався на розвитку своєї нової компанії Avesterra Group (раніше – ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика”). 

Джерело: Економічна правда

Вперше за довгий час він дав відверте інтервʼю Економічній правді, в якому розповів про бізнес після 2022 року, розвиток м’ясної промисловості в Україні, нові інвестиції, репутаційні виклики та чому не хоче повертатися в політику.

«Я для себе вирішив, хто я. Після 24 лютого я залишився в Україні. Не було думок виїжджати. Тут живе моя родина, працюють мої люди, і я несу за них відповідальність. Мій бізнес — український, мої податки — тут. Я інвестував понад 60 млн євро в українську економіку та з початку війни сплатив близько 1 млрд грн податків. Моє підприємство виготовляє понад 53 тис. тонн продукції на рік. Я роблю свою справу чесно, відкрито і для українців. Це мій вибір», — прокоментував Дмитро Добкін і інтервʼю. Нижче — головні тези з розмови.

Про інвестиції:

“Ми готуємося до відкриття нового заводу на Волині — інвестували понад 60 мільйонів євро. Це 30 тисяч квадратів, сучасні очисні споруди. Близько 500 робочих місць при роботі в одну зміну. Подібне є тільки в МХП.”

 

Про політику:

“Політика – це не моє. Якби можна було повернути час – не пішов би. Моя справа – створити компанію, якою пишатиметься країна.”

Про репутаційні закиди:

“Я люблю свою країну. Коли мені кажуть, що я співпрацюю з ворогом – це приниження. Це наклеп. Ми цього не робили і не робитимемо.”

Про компанію Avesterra Group, яка випускає продукцію під брендами “Епікур” та “Чебатурочка”:

  • Avesterra Group виробляє 53 тис. тонн курятини на рік.
  • Річна виручка компанії — близько 4 млрд грн.
  • Понад 1 млрд грн податків сплачено з початку повномасштабної війни.
  • На підприємстві працює 1525 людей, з яких 194 мобілізовані до ЗСУ.
  • Продажі: 96% — внутрішній ринок, ще 4% — експорт до третіх країн (зокрема  Азербайджан, Туреччина, Сомалі, Йорданія, Вʼєтнам, Комори, Мальдіви, Лівія, Бахрейн, Демократична Республіка Конго, Ємен, Катар, Ліберія, Гамбія, Єфіопія, Танзанія, не до рф і не на тимчасово окуповані нею території).
  • Готується до запуску нового переробного комплексу.

Соціальна відповідальність Avesterra Group та допомога ЗСУ:

Передано понад 23 млн грн на благодійність:

  • 12 млн грн – напряму,
  • 8 млн – від власників компанії,
  • 3 млн – від компанії.
  • Надано 34 тонни курятини для потреб ЗСУ та цивільних.

Усе це – не декларації, а реальні процеси, які відбуваються в компанії. І саме вони, за словами Добкіна, є найкращою відповіддю на будь-які публічні закиди.

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