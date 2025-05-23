Україна формує нову стратегію охорони здоров’я: підсумки Національного форуму охорони здоров’я – 2025

22 травня 2025 року НУОЗ України імені П. Л. Шупика прийняв у себе Національний форум охорони здоров’я України – 2025.

В заході взяли участь Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук та в. о. Президента НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова НАМН України» Василь Лазоришинець, голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак, Міський голова Львова Андрій Садовий, міжнародні та українські експерти, директори департаментів і закладів охорони здоров’я, ректори закладів вищої медичної освіти.

Форум, який був організований Українською федерацією професійних медичних об’єднань, став майданчиком для відкритої розмови між представниками держави, експертами й медичною спільнотою щодо ключових викликів у системі охорони здоров’я.

“Форум — це простір, де ставлять правильні запитання та разом шукають відповіді. Ми часто говоримо про реформу, але рідко зупиняємось, щоб озирнутись назад: що вдалося реалізувати, а що потребує перегляду. І саме з таких розмов починаються важливі зміни. У нас є стратегічні документи, основний з яких Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року. Важливо, щоб вони не залишались на папері. Моє прохання до спільноти — працювати за цими документами”, — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ми пропонуємо створити в рамках Національного форуму постійний дискусійний майданчик для напрацювання пропозицій щодо вдосконалення Стратегії та забезпечення захисту інтересів як лікарів, так і пацієнтів. Закликаємо всіх об’єднати зусилля для здорового майбутнього України”, – зауважив В’ячеслав Камінський, ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Фінансовий захист — як пацієнтів, так і медичних працівників – став одним із ключових акцентів Форуму. За словами Міністра, ці два напрями мають бути рівнозначними в державній політиці.

У рамках Форуму відбулася урочиста церемонія нагородження молодих лікарів віком до 40 років. Відзнаку «Майбутнє медичної професії» від Української федерації професійних медичних об’єднань отримали 28 талановитих фахівців з різних регіонів України.

Нагородження провели ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика В’ячеслав Камінський, голова правління ГО «МедГлобал Україна» Олександра Козловська та генеральний секретар УФПМО Ігор Шкробанець. Кожен номінант отримав пам’ятний знак та можливість пройти майстер-клас від досвідчених наставників для вдосконалення професійних навичок.

Форум став важливим кроком до поглиблення діалогу між усіма учасниками системи охорони здоров’я — з фокусом на потребах пацієнтів, підтримці медичних працівників і впровадженні рішень, які справді змінюють медицину в країні. За підсумками Форуму його учасники домовилися сформувати резолюцію.