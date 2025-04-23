Чи потрібен SIEM малому та середньому бізнесам?

Вважаєте, що ваша компанія — невелика ціль? Повірте: у кіберзлочинців інші пріоритети. Вони шукають не найвідоміших — вони шукають найвразливіших. Інколи достатньо одного відкритого порту, одного листа від «банку», однієї помилки бухгалтера — і всі ваші клієнтські дані, договори, рахунки опиняються не там, де мають бути.

Цифрові атаки вже давно перестали бути «чимось із новин про великі корпорації». Це стало повсякденною реальністю малого та середнього бізнесів — пекарень, клінік, ІТ-компаній на 20 осіб або логістичних стартапів.

Питання не в тому, чи спробують на вас нападати, а в тому, чи дізнаєтеся ви про це вчасно. І саме тут на допомогу приходить SIEM — система, яка бачить більше за людину і діє швидше, ніж ви встигаєте зреагувати.

Що таке SIEM і для чого він потрібен?

SIEM (Security Information and Event Management — управління інформацією та подіями безпеки) — це система, яка збирає дані з усіх можливих джерел: серверів, комп’ютерів, міжмережевих екранів, камер відеоспостереження, поштових сервісів, хмарних платформ, навіть принтерів. І перетворює цей хаос подій на свідомий моніторинг безпеки в реальному часі.

Розглянемо, як саме працює SIEM:

Збір логів — отримує мільйони подій від систем (наприклад, спроби входу, запуск нових процесів, зміни файлів).

Аналіз подій у реальному часі — виявляє закономірності, аномалії, підозрілі дії (наприклад, раптовий доступ до великого обсягу даних).

Сповіщення про загрози — інформує вашу команду про потенційну небезпеку.

Історичний аналіз — зберігає дані, дозволяє розібратися з інцидентом постфактум, знайти слабкі місця, сформувати звіт для аудиту або регулятора.

Завдяки цьому SIEM забезпечує цілодобовий моніторинг без необхідності сидіти перед екраном, автоматичне виявлення загроз, реагування на підозрілі події, збереження доказів та аудиту.

Хибне відчуття безпеки: як малий бізнес стає ідеальною мішенню

Багато власників малого та середнього бізнесів живуть із думкою: «Ми занадто маленькі, щоб нас атакували. У нас немає секретів, у нас немає грошей, про нас ніхто не знає». І саме через це вони стають ідеальними мішенями.

У реальності зловмисникам не важливо, скільки у вас офісів чи яка маржа. Їх цікавить інше:

Чи є у вас вади в системі безпеки?

Чи використовуєте ви застарілі паролі типу «123456»?

Чи є у вас доступ до банківських рахунків, персональних даних клієнтів, логістичних систем, email-розсилок?

Сьогодні більшість атак — автоматизовані. Роботи просто сканують мережу на наявність вразливостей. Якщо ваша компанія потрапила у фільтр — атака починається. І знаєте, що найприкріше? Зламати — часто означає не «вкрасти», а «перетворити на частину атаки на інших». Сьогодні це ваша інфраструктура, а завтра вона вже розсилає спам або ховає шкідливе ПЗ для нової цілі.

SIEM: складно, дорого, не для нас? А якщо це міф?

Більшість власників малого та середнього бізнесу, почувши абревіатуру SIEM, уявляють собі щось гігантське, складне й недосяжне. Систему для банків, корпорацій, інфраструктурних монстрів. А потім закривають вкладку — «це не для нас».

Але ця думка — теж вразливість. І вона не менш небезпечна, ніж відкритий порт на сервері.

Сучасні SIEM-рішення вже давно вийшли за межі суто «enterprise»-рівня.

Існують хмарні платформи, які не потребують власного серверного парку, власної команди з кібербезпеки чи постійної присутності інженера в офісі.

Є адаптовані моделі ліцензування, які підходять навіть для бізнесу з командою у 10–20 людей.

Ба більше, такі компанії як IT Specialist — з досвідом у реалізації рішень для малого та середнього бізнесів — допомагають не просто впровадити SIEM, а зробити це під ключ:

з урахуванням обсягу вашого трафіку;

з інтеграцією в наявну ІТ-інфраструктуру;

з мінімальним навантаженням на вашу команду;

і головне — з акцентом на практичну користь, а не формальність.