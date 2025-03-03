Міжнародна премія Івана Франка оголосила довгий список претендентів

На Міжнародну премію імені Івана Франка претендують 15 наукових праць.

1 березня 2025 року Комітет Премії завершив прийом наукових праць, які претендують на Міжнародну премію імені Івана Франка 2025 року.

Цьогоріч серед претендентів:

Професор Українського католицького університету Вадим АДАДУРОВ з монографією «Переставляючи слова у століттях»: інтелектуальна біографія Ілька Борщака». – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024.

ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Ігор Сердюк, Україна.

Професорка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Лариса ГОРБОЛІС з монографією «Екокритика: методологічна інтеграція, взаємодія. інтерпретація». – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2024.

ПОДАННЯ – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна.

Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наукУкраїни Владислав ГРИБОВСЬКИЙ з монографією «Ханська Україна». – Харків: «Фоліо»,2025.

ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Олексій Сокирко, Україна.

Дмитро ГРУЗІНСЬКИЙ з монографією«Українське будення 22-24». – Дніпро: «Ліра», 2024.Україна.

Професор університету «Пейс» (Нью-Йорк) Андрій ДАНИЛЕНКО з монографією «Від Біблії до Шекспіра. Пантелеймон Куліш і формування української літературної мови». – Київ: Критика, 2023.

ПОДАННЯ – Інститут мовознавства ім. О. О.Потебні Національної академії наук України.Україна.

Професор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій ДИБА «IMAGO GENTIS TAUROSCYTAE: леґендарний родовід Руси в князівських особових знаках Х–ХІ століть». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Наукове товариство ім. Шевченка, 2024.

ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Леонід Тимошенко, Україна

Професорка Маріупольського державного університету Тетяна ІВАНЕЦЬ з монографією «Синдром втрати дому у вимушених мігрантів: слідами маріупольської трагедії». – Київ: «МДУ»,2024.

ПОДАННЯ – Маріупольський державний університет, Україна.

Колектив авторів: Оксана Брусакова, Володимир Греченко, Олена Євдокімова, Ірина Нечітайло, Яна Пономаренко, Юлія Твердохвалова з колективною монографією «Психологічні наслідки війни: міждисциплінарний нарис про Харківщину та її мешканців». – Харків: «Факт», 2024.

ПОДАННЯ – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

Колектив авторів: Любов Біла-Тіунова, Тетяна Білоус-Осінь, Олеся Василяка, Юлія Даниленко-Негара, Олена Данильченко, Сергій Ківалов, Олександр Козаченко, Діана Козачук, Юлія Коломієць, Ольга Мусиченко, Родіон Негара, Наталя Орловська, Ганна Сарибаєва, Андрій Стрельников, Євгенія Фролова, Євген Харитонов, Олена Харитонова з колективною монографією «Таксономія правових заходів». – Миколаїв: «Іліон», 2024.

ПОДАННЯ – Національний університет «Одеська юридична академія», Україна.

Колектив авторів: Богдан Лазорак, Беата Скварек, Тетяна Лазорак з колективною монографією «Країна солі і нафти»: описи подорожей Дрогобиччиною у 1768–1914 роках. Студії. Документи. Матеріали». – Видавництво Вищого державного Колегіуму імені Вітелона, 2024.

ПОДАННЯ – Колегіум Вітелона Державний заклад вищої освіти в місті Лєгниця, Польща.

Колектив авторів: Ірена Митнік, Світлана Пахомова з колективною монографією «Антропонімікон українського привілейoваногопрошарку X–XVIII ст.». – Седльце: IKRiBL, 2024.

ПОДАННЯ – Інститут україністики Варшавського університету, Польща.

Ад’юнкт Павло ЛЕВЧУК з монографією «Багатомовність воєнних мігрантів з України у Польщі». – Варшава: Інститут славістики Польської академії наук, 2024.

ПОДАННЯ – Лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Міхаель Мозер, Австрія.

Колектив авторів: Софія Варецька, Світлана Маценка, Діана Мельник, Ярина Тарасюк, Оксана Левицька, Наталія Мочернюк, Євген Нахлік з монографією «Інтермедіум Кассандра: Інтермедіальні студії». – Львів: «Апріорі», 2024.

ПОДАННЯ – Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

Професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іван МОНОЛАТІЙ з монографією «Макогін псевдо Розумовський. Уявлена українська людина». – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2023.

ПОДАННЯ – Кафедра політичних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна.

професор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ігор НАБИТОВИЧ з монографією «Gloriaet sacrum. Історична проза української еміґрації». – Люблін: UMCS, 2022.

ПОДАННЯ – Факультет української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна.