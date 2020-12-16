Пресс-конференции

11:58 16.12.2020

Крупные операторы развлечений уходят с рынка Украины из-за пандемии - эксперт

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Киев. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В результате негативного влияния пандемии на сферу развлечений в Украине банкротятся и уходят с рынка крупные операторы развлечений, сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

"У нас банкротятся детские развлекательные центры – "Веселый вулык", Sky Park, Happylon, уходят с рынка Киева и Украины. Теряют актуальность и закрылись практически все ледовые арены, боулинги и очень мало остается операторов, которые могли бы выполнять якорную развлекательную функцию в ТРЦ", - сказал Олейник на пресс-конференции "Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины" в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Так, например, в ноябре в ТРЦ Ocean Plaza, на месте детского развлекательного центра Happylon в киевском ТРЦ Ocean Plaza был открыт крупнейший магазин сети "Будинок Іграшок".

Кроме того, в затруднительном положении остаются операторы киносетей.

"Скорее всего, сети "Планета кино "и Multiplex будут вынуждены или значительно терять в своих доходах, или подавать на процедуру банкротства", - считает эксперт.

По его словам, в ближайшее время не стоит ожидать выход на рынок Украины известных международных брендов. "На фоне того, что сокращаются сети из США и Великобритании, начинают развиваться наши ближайшие соседи – это Турция, Польша. Очень активно развивается группа LPP со всеми своими брендами, активно проникают на наш рынок DeFacto, Flo, Cotton, Waikiki и некоторые другие бренды", - отметил Олейник.

При этом продолжает расти объем предложения торговых площадей в Киеве – обеспеченность на 1 тыс. жителей в 2020 году составила 609 кв. м.

"Для сравнения: несмотря на то, что в Москве в этом году также была высокая строительная активность, открылось много торговых объектов, Киев обгоняет Москву с показателем в 604 кв. м на 1 тыс. жителей. Это говорит о том, что рынок торговой недвижимости Киева становится очень конкурентным", - резюмировал аналитик.

Теги: #банкротства #развлечения
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