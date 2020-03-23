Экономика

15:51 23.03.2020

Компаниям АТР с долгами в $32 трлн угрожает волна банкротств из-за коронавируса

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Компаниям АТР с долгами в $32 трлн угрожает волна банкротств из-за коронавируса

Вспышка коронавируса COVID-19 может спровоцировать волну банкротств среди компаний Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), которые за годы низких процентных ставок нарастили свою задолженность, пишет Financial Times.

По данным агентства Moody's, со времен мирового финансового кризиса до 2019 года объем непогашенной задолженности компаний региона удвоился и достиг $32 трлн.

Как отмечает FT, наибольшую обеспокоенность вызывает рынок недвижимости КНР. По состоянию на февраль задолженность компаний этого сектора по облигациям, номинированным в местной или твердой валютах, составляла $647 млрд, свидетельствуют данные Dealogic data.

Один из крупнейших девелоперов Evergrade имеет долг более $100 млрд. Компания выпустила облигации с купонной ставкой выше 13%, что, по мнению аналитиков, вызывает обеспокоенность в связи с кредитоспособностью компании. Эксперты считают, что Пекину, возможно, придется поддержать такие компании. Они отмечают, что Evergrade является системно значимой компанией.

Менее крупный девелопер Tahoe Group имеет долг около $730 млн по облигациям со сроком погашения в ближайшие 12 месяцев. Однако компания не сообщила инвесторам, как собирается выплачивать его.

"Нынешний уровень операционных сбоев, скорее всего, неизбежно приведет к нарушению обязательств и дефолтам" - считает консультативный партнер PwC в Гонконге Джеймс Дили.

Компании в Таиланде, в свою очередь, сталкивается с усложнением доступа к финансированию на фоне влияния на экономику уменьшения туристических потоков. На прошлой неделе агентство Fitch Ratings сообщило, что в этом году качество активов и финансовые показатели банков Таиланда значительно ухудшатся.

Агентство также отметило существование рисков для банков во Вьетнаме, который пережил банковский кризис в 2012 году.

"У банков недостаточно буферов на случай существенного экономического ущерба" - сказал аналитик Fitch Джонатан Корниш.

В Австралии на фоне вспышки заболевания компании, сталкивающиеся с проблемами погашения долгов, пытаются привлечь капитал. Туристическая компания Webjet и рекламная oOh! Media заявили в пятницу, что они намерены в срочном порядке привлечь капитал.

По мнению председателя и одного из основателей австралийской инвестиционной компании Magellan Financial Group Хэмиша Дугласса, "только правительства могут помочь компаниям избежать банкротств". Он считает, что правительство страны могло бы последовать примеру Новой Зеландии, власти которой в пятницу предоставили национальному авиаперевозчику кредит в размере 900 млн новозеландских долларов ($565 млн).

Теги: #банкротства #covid_19 #компании #экономика
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