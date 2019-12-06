Экономика

17:08 06.12.2019

Фонд гарантирования не исключает вероятность единичных случаев банкротств банков в 2020г

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Фонд гарантирования не исключает вероятность единичных случаев банкротств банков в 2020г

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не исключает вероятность единичных случаев банкротств банков в 2020 году, сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут.

"Фонд не исключает того, что в 2020 году могут быть единичные кейсы (банковских) банкротств. В любой стране время от времени случаются банкротства, это нормально, это процесс естественного отбора, можно сказать", - сказала она журналистам в пятницу в Киеве.

При этом Рекрут добавила, что не ожидается повторение кризисной ситуации 2014-2015 гг. благодаря нынешнему состоянию банковского сектора, который прошел очистку, а также выстроенной совместно с Национальным банком Украины (НБУ) системе раннего реагирования, когда Фонд и НБУ могут на ранних этапах могут выявлять проблемы в банках и принимать меры по их устранению.

Глава ФГВФЛ также сообщила, что в 2019 году будет завершен процесс ликвидации 40 банков,  которые были переданы под управление Фонда во время кризиса 2014-2016 гг., а в 2020 году - еще семи банков, в том числе Дельта Банка, банка "Надра", банка "Финансы и Кредит", Платинум Банка. Она также сообщила, что в 2019 году ФГВФЛ планирует получить от продажи активов банков-банкротов 7 млрд грн.

Основными задачами ФГВФЛ на 2020 год Рекрут назвала переход от продажи активов выведенных с рынка банков к работе по взысканию возмещения с их бывших владельцев, а также внедрение евродиректив по урегулированию неплатежеспособности банков.

Теги: #банкротства #фгвфл #банки
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