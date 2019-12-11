В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

В Киеве стартовали зимние новогодне-рождественские развлечения. Киевская городская государственная администрация обнародовала программу празднования, сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщается, 19 декабря, в День Святого Николая, во всех районах Киева зажгут новогодние елки.

На Софийской площади, где будет главная елка страны, будет зимний сказочный городок "Четыре королевств", а на Контрактовой площади – этнический городок по лучшим украинским народным традициям. Каждые выходные там будут проходить праздничные концерты с участием популярных исполнителей, в частности, С.К.А.И., ТНМК, Pianoboy, Kishe и многих других.

В парке Тараса Шевченко будет романтический каток и квест-фестиваль "Йоль: страна легенд". Возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.

Также состоится шествие волонтеров – помощников Святого Николая и уличное театральное действо с костюмированными героями Borjomi Parade.

Для поклонников искусства откроют "Всеукраинскую рождественскую выставку", которая представит картины, графические работы, скульптурные композиции, произведения декоративно-прикладного искусства более 400 украинских художников из всех уголков Украины.