В Украине произошел рестарт протестных движений, некоторые политики уже начинают подготовку к выборам президента – политологи

Киев. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Украине произошел рестарт протестных движений, что является нормальным для общественно-политической жизни страны, а некоторые политики уже начинают подготовку к будущим президентским выборам, отмечают политологи.

"Произошел рестарт протестных движений в Украине. Это нормальная ситуация для Украины. Протесты "евробляхеров", антифискальное движение малого и микробизнеса – это возвращение протестного движения в Украине к нормальности. Потому что для Украины ненормально, когда все решается только в кулуарах и кабинетах", - сказал на пресс-конференции в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог указал, что в Украине давно бюджет не принимался в декабре месяце, страна пока никак не может привыкнуть к новому санитарному режиму в связи с эпидемией COVID-19. Он отметил, что Кабинет министров не всегда успешно справляется с решением определенных вопросов, но пока, по его мнению, нецелесообразно отправлять все правительство в отставку, что только усилит кризис и "анархические тенденции" в украинской политической системе, но можно делать точечные изменения, и укреплять Кабмин профессионалами, в том числе, из других партий.

Карасев подчеркнул, что не видит никаких оснований для проведения в Украине досрочных выборов президента, даже при существующих претензиях к власти. "Уровень доверия у президента достаточно высокий. Но я вижу, что уже сейчас хотят столкнуть Зеленского и Кличко. И третье, начинается "качание" Гройсмана по возвращению на премьерство, но непонятно, по каким основаниям", - отметил он.

Политолог также считает, что возникший сейчас конфликт вокруг НАБУ является проявлением столкновения "коалиции внешнего управления" и "коалиции суверенитета". По его мнению, поскольку НАБУ и его директор не являются достаточно эффективными и безупречными в репутации, то это обостряет внутриэлитную борьбу за сохранение влияния на правоохранительные органы, не отдав это влияние "западным партнерам и другим внешним видимым или невидимым управленческим структурам".

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что ситуация вокруг дела экс-народного депутата Максима Микитася и НАБУ является подготовкой к следующим президентским выборам. "Если вы заметили, то уже мелькнула информация о связи Микитася и Татарова (заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова – ИФ) с Гройсманом и Кличко, а это два готовых кандидата в президенты", - указал он.

По его мнению, в отношении мэра Киева Виталия Кличко, экс-премьера Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, скорее всего, разворачивается кампания по "ограничению перспектив". "А по Кличко принципиально, потому что должен быть торг, кто же должен быть главой КГГА: Кличко или кто-то другой", - добавил Небоженко.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко отметил в свою очередь, что из 120 депутатов плюс голос мэра за нового секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко проголосовало 114 человек. "Это означает, что Кличко взял под контроль Киевский городской совет. Такой результат говорит о том, что Кличко обрастает институциональными возможностями баллотироваться на пост президента", - подчеркнул он.

Политолог Валерий Дымов считает, что после местных выборов те люди, которые увидели, что власть теряет свои позиции, как это было в 2015 году, решили повысить свое представительство в Верховной Раде. "Поэтому власть, "подставившись" в 2019 году, распустив парламент в связи с низким рейтингом, сама сделала критерий оценки своей деятельности. Сейчас только вопрос, когда эта Верховная Рада будет по рейтингам доверия близка к такой оценке", - сказал он.

Эксперт прогнозирует, что досрочные парламентские выборы в Украине состоятся, но пока не в ближайшем будущем. "Я не вижу людей, которые бы в условиях кризиса взяли на себя такую ответственность. Есть определенные политические силы, "пятая колонна", которая заинтересована в ослаблении любой власти, и они могут провоцировать такие авантюры, но другие политические субъекты, думаю, будут держать ситуацию под контролем и не дадут расшатать ситуацию зимой и ранней весной. Так или иначе, после марта-апреля, возможно, после Пасхальных праздников мы увидим продолжение нового политического сезона", - отметил он.