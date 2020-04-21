За год президентства Зеленского нет больших провалов, Украина получила импульс для изменений, но и пока нет глобальных прорывов – политологи

Практически за год президентства Владимира Зеленского в Украине пока не произошло глобальных прорывов, но у новой власти и не было глобальных провалов, при этом страна получила определенный импульс для изменений, считают украинские политологи.

"Если обобщать, то чуда не произошло, но и катастрофы не случилось. Страна продолжается развиваться, она получила импульс для развития, очень неоднозначный, но все-таки он был необходим. Это был грандиозный эксперимент, потому что впервые к власти в стране пришел человек, который никогда не занимался политикой и не был в системе госуправления. Произошедшее было реализацией общественных ожиданий, такой народной мечты. Но, как оказалось, новое не всегда означается лучшее, новые лица не всегда оказались лучше своих предшественников, хотя обновление и было необходимо", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, ошибки в кадровой политике новой власти были неизбежны, потому что мало кто из них имел политический и административный опыт, команда как парламентская, так и правительственная формировались в большой спешке. "Хотя не очень удачной, мягко говоря, была и кадровая политика всех предшественников Зеленского", - указал эксперт.

Политолог отметил, что Зеленский быстро сконцентрировал власть в своих руках, и можно считать достижением тот факт, что этот год президент, парламентское большинство и правительство в целом работали в единой связке, без конфликтов и противостояний между собой, хотя и не без определенных проблем.

Фесенко подчеркнул, что президенту удалось разблокировать мирный процесс по Донбассу, и появилась определенная надежда на мирное урегулирование конфликта. "Прорыва не произошло, но удалось добиться ряда локальных успехов: нескольких обменов удерживаемых лиц, разведения войск в трех точках. Тот же саммит Нормандской четверки в Париже состоялся, прежде всего, благодаря настойчивости Зеленского", - считает он.

При этом политолог обратил внимание, что Зеленский попытался ряд базовых системных проблем Украины решить путем быстрых радикальных изменений, "турборежима", и локальные успехи в этом были, но в силу некоторой слабости новых управленцев и глубины проблем быстро решить их не получается.

"Потребуется гораздо больше времени и сил. Тем более что появилась новые проблемы – пандемия коронавируса, глобальный экономический кризис, и теперь приоритеты меняются. Если раньше президент хотел ускорить развитие экономики, привлечь инвестиции, но теперь задача другая – минимизировать последствия экономического кризиса", - считает он.

Фесенко также отметил, что за год президентства было опровергнуто ряд мифов вокруг Зеленского, что он будет принимать решения в интересах бизнесмена Игоря Коломойской, что он готов принимать только популярные решения, и он не оказался "слабым" президентом. "Да, первый год – это определенная "учёбка", он набрался опыта, набил много шишек, но он оказался достаточно решительным, настойчивым и упрямым в чем-то", - сказал эксперт.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также отметил, что явных провалов у президента и его команды не было, но "и о больших успехах тоже говорить не приходится".

"Очевидно, что и рассчитывать на какой-то глобальный прорыв не стоило, поскольку избрание Зеленского имело только один очевидный смысл, хотя много, наверное, есть и не очевидных, - это остановить Порошенко. С этой задачей справился массовый избиратель. Что мы хотим теперь от Зеленского, если мы ему и не ставили каких-то масштабных серьезных задач? Поэтому и упреки, которые звучат сегодня в адрес новой власти и президента, и такой скептический настрой при оценке его годичной деятельности, - не уместны. Потому что перед ним ставились переходные задачи. Остановить Порошенко, а потом думать, что делать дальше. Вот и думаем. Наверное, уже могли бы додуматься, но тут очень некстати началась пандемия", - считает он.

По мнению политолога, задача Зеленского – не слишком "дергаться ни в одну, ни в другую сторону, а найти какое-то равновесие социального, политического и экономического развития страны".

"Чтобы без перекосов ни в одну, ни в другую сторону: ни в антизападную, ни в прозападную, ни в антиамериканскую, ни в проамериканскую. Вот этот баланс он как-то пытается удержать, не слишком увлекаясь резкими движениями. Что правильно. Как раз отсутствие резких движений, мне кажется, основное пока на данном этапе достоинство Зеленского, пока население, общество, политики сами не выработают более-менее сбалансированный курс", - отметил он.

Карасев считает, что в той модели, которая сложилась в Украине в 90-е годы прошлого столетия, Зеленский будет последний президентом. "Потому что как раз его осторожность и умение не делать резких движений говорит о том, что нужно будет менять модель политической системы, когда президент не должен быть верховным правителем, а быть гарантом стабильности, символом страны и модератором равновесия, учитывая сложность страны. А бразды правления постепенно должны передаваться на уровне местных органов власти, парламента, Кабмина, партий, то есть власть должна рассредоточиваться", - указал он.

По мнению эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, можно сказать, что это был "год потерянных иллюзий, у кого они были, а у кого иллюзий не было – они и не пропали".

Он указал, что среди успешных моментов можно выделить, что президент сохранил коммуникацию с населением и свою харизму, и, несмотря на усталость, каждый день готов разъяснять гражданам шаги власти, и ему люди верят.

Также Попов считает, что Зеленский наконец-то нашел "своего премьера", который, с одной стороны, опытный менеджер, а с другой стороны, не претендует на конкуренцию в публичной политике.

При этом он подчеркнул, что не реализованы обещания президента о "посадках весной", есть определенная неопределенность с геополитическим выбором, отношения с олигархами пока только пытаются перезагрузить. "Многие из важных выборов для себя и для страны он еще не сделал", - полагает эксперт.

Попов считает, что Зеленский во время избирательной кампании не до конца осознавал всю сложность вызовов, с которыми столкнется, но за этот год он уже точно это всё увидел.

"Тем более он не мог предусмотреть "черного лебедя" в виде эпидемии и экономического кризиса. Поэтому есть объективные обстоятельства, но будем надеяться, что на них не будут списываться все проблемы. Потому что есть явно субъективные проблемы, назначение не тех кадров и принятие не тех решений. И когда прошел год – уже нельзя валить на предшественников, нужно отвечать за свои решения", - отметил он.