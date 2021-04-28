Земельная реформа без своевременного принятия судебной реформы и развития инфраструктуры будет иметь негативные последствия– политологи

Земельная реформа в Украине без своевременного принятия и качественного функционирования судебной реформы, а также без развития инфраструктуры будет иметь негативные последствия для украинской государственности, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Украине необходима земельная реформа, но она должна дополняться судебной реформой, которая регулировала бы возможные конфликты. Это важно. Есть риск появления в будущем бандитизма с обезземеливанием территорий. Например, есть фермер, которому принадлежит плодородная земля, а завтра ему показывают документы, что земля больше не его. И при той судейской системе, которая сейчас есть в Украине, это закончится плохо", - сказал Небоженко на онлайн-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Горячий апрель 2021. Входит ли украинская политика в зону идеального шторма? " в среду.

Также, по мнению политолога, "в Украине необходимо развивать систему дорог, чтобы можно было привезти или увезти людей и технику к полям".

"Какой бы земельный потенциал не был у Украины, без дорог он не реализуется", - добавил Небоженко.

Он отметил, что "дополнительным залогом проведения успешной земельной реформы стало бы создание земельных банков и земельных бирж".

"Немаловажным является и фигура премьер-министра, который бы разбирался в вопросах аграрной политики", - сказал политолог.

В свою очередь, политический аналитик Валентин Гладких отметил, что "существует опасность чрезмерной концентрации земель в транснациональных компаниях или земельных олигархов".

"Земля ни в коем случае не должна стать объектом финансовых спекуляций. Условно, покупается такой актив с надеждой на его перепродажу в случае его удорожания, а как ресурс для эксплуатации он не интересует. Я сторонник земельной реформы с той точки зрения, что земля должна быть в руках частных собственников, которые будут на ней непосредственно работать. Поскольку земля начинает что-то стоить только тогда, когда к ней добавляется людская работа", - сказал он.

"Верховная Рада сняла мораторий на продажу земли, но необходимо развивать инфраструктуру для того, чтобы это все могло функционировать цивилизованным способом. В противном случае могут произойти очень негативные последствия не только для украинской власти, но и для украинской государственности", - добавил политический аналитик.

По словам эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, "оппозиционные силы пытаются привлечь внимание и сессионного зала, и общества, в том числе, через механизм референдума, к социальным угрозам, которые могут стать следствием отсутствия конкретики в земельном законодательстве".

"В частности, Юлия Тимошенко обращает внимание на исчезновение из "Земельного кодекса" понятия "особенно ценная земля", понятия "охраняемых зон", то есть из всего "тела" законопроекта, по сути, исчезает слово "Украина". Теперь это не Украина, а просто "особенно ценные земли". Исчезает запрет на перемещение плодородного слоя земель даже за границу, возникает возможность продажи земли иностранцам. Это социальная угроза, и угроза государству", - резюмировал Матвиенко.