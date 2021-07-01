Гройсман выступает за скорейшие изменения в земельной и пенсионной реформах

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Украины Владимир Гройсман выступает за немедленное внесение изменений в действующее законодательство и законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам, а также предлагает свой вариант объединения работы этих систем в пользу государства и граждан.

В своем обращении в социальной сети Facebook от отметил, что предложенные властью варианты рынка земли и накопительной пенсионной системы не только лишат украинцев земли, но и приведут к обнищанию пенсионеров, как нынешних и будущих, поскольку сохранения накоплений граждан ничем не гарантируются. Политик отметил, что риски полной распродажи земли после 2024 года, как и риски обесценивания сбережений никто не просчитывает.

"Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее для украинцев. Что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы – богаче", - уверен Гройсман.

Гройсман предложил в случае введения накопительной пенсионной системы аккумулировать в Пенсионном фонде за два года около 120 млрд грн, что будет именно тем объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении. Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5% -3%. Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер - получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности. Государство так же может быть привлечено путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ.

"Поэтому есть потенциал к росту количества фермерских хозяйств и стабильности в пенсионной системе Украины. Вот что нужно сделать сейчас немедленно - для того, чтобы исправить ситуацию и не приводить Украины и украинцев к катастрофе, когда исчезнет и земля, и фермерство. Я призываю власти это сделать. Если вы не сделаете - мы придем и сделаем. Время до 2024 года еще есть", - сказал Гройсман.