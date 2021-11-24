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17:08 24.11.2021

Россия не собирается нападать на Украину, но наращиванием войск демонстрирует Украине и НАТО силу – политолог

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Россия не собирается нападать на Украину, но наращиванием войск на западном направлении демонстрирует Украине и НАТО силу, считает политолог-международник Владимир Воля.

"Наращиванием войск Россия пытается демонстрировать силу Украине и НАТО. Россия не собирается нападать на Украину, тем более используя сценарий с задействованием белорусской территории. А вот что реалистично: Россия формирует фактор сдерживания в контексте противостояния с Западом и НАТО. Возможно, потому что между Украиной и США были заключены несколько стратегических соглашений, которые вывели их партнерство на качественно новый уровень", - заявил Воля на пресс-конференции в среду.

Также, по его мнению, в преддверии встречи американского и российского президентов наращивание военной группировки можно рассматривать в качестве повышений Путиным ставок для торга на переговорах.

Политолог не исключает, что таким путем Россия может ожидать провокационных обстоятельств, при которых российские войска могут войти на территорию ОРДЛО и легализовать там свое присутствие, например, под прикрытием миротворцев.

Он также уверен, что в настоящее время полномасштабная война невозможна ввиду неготовности российских граждан вступать в нее войну с неизвестной продолжительностью и обстоятельствами, по психологическому фактору – когда в 2014 году Россия получила Крым путем аннексии, но потеряла всю Украину, а также ввиду ограниченных возможностей по обслуживанию и ремонту военной техники при использовании ее россиянами на больших расстояниях.

Как отметил другой политолог-международник Руслан Мизяев, реальное вторжение России в Украину не возможно по причине его невыгодности, поэтому используются исключительно медийные ресурсы.

"По факту, Минский процесс закончился в его классической форме. Нормандский процесс разделился на 2 неравные составляющие – с одной стороны Германия, Франция, Украина, с другой – Россия и ОРДЛО. Все прекрасно понимают, что политики, которые стояли у истоков данных форматов и визуализация завершения конфликта на Донбассе становятся уже достоянием истории, а нового рабочего варианта нет. Как только исчерпываются политико-дипломатические варианты, на арену выходит оружие. В данном случае – медийное", - сказал Мизяев.

По мнению политического эксперта Андрея Виниринского, медийные месседжи о намерении России вторгнуться в Украину распространяются западной прессой и ориентированы на политические решения стран Европы и США.

"Эти сообщения не адресуются во внутриукраинскую повестку. Потому что, если бы готовились к вторжению и военному положению, то тогда мы должны жить в ситуации напряжения, переброски военнослужащих на возможные места прорыва границы. Однако не усматривается какого-то изменения политики украинского правительства, на уровне СНБО. Соответственно, я делаю вывод, что эти информационные сбросы западной прессы ориентированы на политические решения их стран", - подытожил Виниринский.

Теги: #россия #наращивание #политологи
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