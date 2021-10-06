Угрозы отмены безвиза нет, ЕС заинтересован в украинских трудовых ресурсах - политологи

Угрозы отмены безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза нет, поскольку ЕС заинтересован в украинских трудовых ресурсах, считает политический технолог Андрей Бодров.

"Угрозы отмены безвиза нет. Страны ЕС, будучи заинтересованными в наших трудовых ресурсах, будут продолжать практику льготного доступа украинских граждан на свой трудовой рынок. Более того, ЕС будет создавать все больше и больше обучающих профессиональных трудоустраивающих программ, которые будут втягивать украинцев и облегчать им выезд в Европу для замещения убывающих там европейских трудовых ресурсов. То есть, им выгоден безвиз", - сказал Бодров на пресс-конференции на тему "Саммит Украина – ЕС: шанс на евроинтеграцию или риск потери безвиза?".

С другой стороны, как отметил политтехнолог, "для Украины это трагедия, поскольку она не развивает собственное производство и уже сталкивается с потерей трудового человеческого капитала и его качества".

По словам Бодрова, появление внутреннего документа ЕС о возможности отмены безвиза с Украиной накануне саммита "Украина – ЕС", запланированного в Киеве на 6 октября, может быть связано с попыткой форсирования более активных действий Украины в продвижении судебной реформы.

"Дискуссия (в рамках саммита – ИФ) не будет касаться экономических вопросов. Основное – это ассоциация с ЕС и тех разделов, которые относятся к юстиции и правам. Во-первых, судебная реформа, верховенство правосудия, нарушения прав человека, беженцев в Украине. Второе: последние дипломатические "выходки" Украины против западного мира. У нас будут это спрашивать", - отметил эксперт.

В свою очередь, политический эксперт Андрей Кучер считает, что за информацией об отзыве безвиза может стоять попытка сорвать саммит. "Существует много сторонников того, чтобы этот саммит нивелировать или сорвать, потому что для евроинтеграционного пути Украины этот саммит очень важен. Думаю, это больше информационный вброс, и скоро мы в этом убедимся. Однозначно, никто не будет забирать у Украины безвиз", - добавил Кучер.

Он также уверен, что тема безвизового режима, в принципе, не будет стоять в повестке переговоров. Напротив, в рамках саммита, скорее всего, будет затронута тематика открытого с ЕС воздушного пространства для Украины (соответствующее подписание договора), получения промышленного безвиза для вхождения украинских товаров с определенными налоговыми и таможенными льготами на европейский рынок, зеленой энергетики, а также совместного с ЕС цифрового пространства.

В то же время, по словам политолога Кирилла Молчанова, де-факто, соглашение о безвизе может быть подвергнуто ограничениям из-за COVID-19.

"Де-юре, угроз нет, но де-факто безвиз ограничится в следующем месяце из-за коронавируса как минимум на полгода", - сказал он.

Как сообщалось, в конце сентября отдельные страны ЕС подняли вопрос касательно возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой, а также Украиной в связи с ростом количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища граждан этих стран.