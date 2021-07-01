Риски отмены земельной реформы Конституционным судом мизерные – министр юстиции

Вероятность принятия Конституционным судом Украины (КСУ) решения, признающего земельную реформу неконституционной, - мизерная, при этом риски для купивших землю лиц отсутствуют вовсе, заявил министр юстиции Денис Малюська в ходе пресс-конференции, посвященной открытию рынка земли.

"Мы не ожидаем негативных решений от Конституционного суда, потому что рынок земли и право распоряжения землей является конституционным базовым правом человека. Есть решение Европейского суда, в котором констатируется этот факт, поэтому мне трудно представить, что возможность продажи земли можно назвать неконституционной", - отметил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции уточнил, что внедрение рынка земли в парламенте поддержали депутаты большинства парламентских фракций. По его словам, в случае теоретической отмены КС земельной реформы, Верховная Рада повторно рассмотрит и поддержит аналогичный законопроект.

Министр агрополитики отметил, что ранее существовавшая ситуация с запретом на продажу земли являлась абсолютным нарушением прав человека. В качестве примера он привел практику Европейского суда по правам человека, удовлетворявшего подаваемые гражданами Украины иски о нарушении их права на распоряжение землей.

"Рассмотрение дела затягивается нашими оппонентами. Были заявлены 13 ходатайств, в том числе одно относительно отстранения министра агрополитики от соответствующего заседания, и к сути дела мы еще даже не дошли. Мы готовы к предметной дискуссии, но я думаю, что это больше про политические манипуляции с целью формирования рейтинга отдельных политсил, который постоянно падает", - уточнил Лещенко.

Как сообщалось, Конституционный суд 4 июня 2021 года объявил перерыв в деле по рассмотрению двух представлений от 53 и 48 народных депутатов Украины соответственно относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения".

КСУ заявил, что о дате и времени следующего пленарного заседания сообщит дополнительно.