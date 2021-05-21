Зеленский смог стать центром власти и начинает вести себя как монарх - политологи

Киев. 21 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский сконцентрировал в своих руках политическую власть в стране, при этом начинает примерять на себя роль монарха, считает эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

"Очевидно, что Зеленский смог стать центром власти. Причем он начинает вести себя как монарх. Даже на вчерашней пресс-конференции по итогам 2 лет президентства он позволил себе сказать, что глава Киевской администрации – это его вертикаль власти. Давайте вспомним его слова, что ради поисков убийц журналиста Шеремета он готов нарушить закон или слова о том, что он сознательно вмешивается в деятельность "Нафтогаза", Национального банка Украины. В условиях, когда это противоречит Конституции", - заявил Матвиенко во время пресс-конференции на тему "Украинская политика в мае: далеко ли до кульминации обострения?", проведенной в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, наличие в Украине такого центра власти в условиях кризиса могло было бы быть позитивным, однако оно не используется в интересах общества.

"Мы увидели на вчерашней пресс-конференции, что вопросам бедности, роста безработицы и других социальных угроз, включая пандемию, Зеленским было уделено чрезвычайно мало внимания. Но это еще и проблема журналистов, проблема оторванности власти и медиа от общества", - добавил он.

Как отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, "пресс-конференции Зеленского не была серьезным отчетом о 2 годах его президентства".

"Он не коснулся важных за эти 2 года вещей, не сказал, что будет делать дальше. Он много говорил о себе и мало говорил о проблемах Украины", - сказал Небоженко.

"Сложилось впечатление, что президент пытается взорвать политическую ситуацию в Украине, говоря, что он один со всем справится, при этом, не зная, как это делать. Его речь шла не о важном: премьер-министре, Верховной Раде, избирателях, а о личной политической воле, где он говорит, что объявляет войну всем – олигархам, политикам", - добавил он.

"С учетом последних событий, арестом Медведчука, снятия трех министров, ситуацией с Кличко – складывается впечатление, что мы идем к очень сильному политическому ускорению. Что-то вроде срыва стоп-крана в одиноком вагоне, который идет по ржавым рельсам. Складывается, впечатление, что этот стоп-кран сорвал наш президент", - уточнил Небоженко.

По словам руководителя фонда "Украинская политика" и политолога Костя Бондаренко, "Зеленский может принести неожиданности".

"Я не удивлюсь, если уже в этом году президент Украины пойдет по довольно непривычному пути - а от него можно ожидать сюрпризов – и уже в скором времени он может выступить с идеей проведения досрочных президентских выборов, пока у него есть высокий рейтинг, нет серьезных оппонентов. И, соответственно, он может выиграть их и тогда прийти уже на 7,5 лет, а не на 5", - сказал Бондаренко.

Как отметил директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев, "Зеленский хочет стать центром украинской политической вселенной, что намного шире, нежели статус президента".

"Он, как человек, который пришел не из политики, считает, что можно решать многие важные государственные и геополитические задачи в турборежиме. Взял и сделал – какая проблема? Диктуя правила сам. Народ тоже не хочет ждать, он хочет перемен, справедливости, той же деолигархизации. И Зеленский делает это, невзирая ни на что и вопреки. Отсюда и ощущение, что он со всеми ведет войну на несколько фронтов", - сказал Карасев.

"Войну против Ахметова, Авакова или того же Кличко. И здесь вопрос в том, а не будет ли формироваться какой-то фронт сопротивления. И не станет ли тот же Кличко "фронтменом" этого сопротивления. И насколько, в целом, старый правящий класс, который пытается демонтировать Зеленский, будет дальше просто наблюдать", - подытожил политолог.