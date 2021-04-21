Путин в послании к Федсобранию не затронул тему Украины как не актуальную для россиян в преддверии выборов в Госдуму – политологи

Президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию не затронул украинскую повестку, поскольку она не является актуальной для российских избирателей в преддверии выборов в Государственную думу в сентябре 2021 года, а также на фоне текущей социально-экономической обстановки в России, считает политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян.

"Прежде всего, это связано с выборами в России. Низкие рейтинги. Внутренняя повестка куда более актуальна. Очевидно, что украинская тема для российского избирателя не является мобилизующей. Вполне вероятно, что она уже "набила оскомину". Я могу предположить, что в России сделали моделирование текущей ситуации и увидели, что Путину не стоит ее касаться во время обращения к Федеральному собранию", - сообщил Саакян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что "украинская повестка не актуальна и на фоне неблагоприятной социально-экономической ситуации в России и из-за геополитической неопределенности".

"Российские войска у украинских границ – это тоже неопределенность. Сейчас сказать что-либо конкретное – это дать возможность ухватиться за это и получить реакцию. Я думаю, что Путин пока еще выдерживает паузу и будет выдерживать как минимум до климатического саммита, где, возможно, что-то и скажет", - добавил политолог.

Как отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, Путин проводит "политику игнорирования современной украинской власти, поскольку не считает ее компетентной и способной на диалог".

"Путин игнорирует Зеленского. Он говорит с Макроном, Меркель. Как мы помним, уже было – об Украине без Украины. Или может при возможной встрече провести переговоры с Байденом. Это продолжение политики игнорирования украинской власти и политики ее непризнания. Он не считает компетентными Зеленского или Кулебу. Поэтому Путин говорит, и будет говорить с теми, с кем, как считает, можно договориться и кого считает равными себе по статусу", - сказал Карасев.

В свою очередь, директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что "отсутствие украинской тематики в обращении президента России к Федеральному собранию имеет привязку к датам и историческим событиям".

"Данное послание по своему политическому статусу гораздо ниже, чем в политической культуре России 9 мая, то есть День победы. Нужно также исходить и из того, что 20 апреля – в день рождения Гитлера – Путину говорить нежелательно. Все понимают, что будет прямая аналогия. Не будет он давать месседжи и 21 апреля в день, когда обращается к Федеральному собранию, где им сразу была очерчена внутрероссийская повестка", - поделился Небоженко.

В то же время, политолог уверен, что "Путин обратит внимание на Украину в мае".

"Ближе к маю могут пойти угрозы Путина в адрес Украины. Интенсив пойдёт где-то с 15 мая, а до этого ждать каких-либо заявлений по Украине не стоит", - сообщил он.

По мнению эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, в ежегодных обращениях Путина "еще с 2015-2016 годов украинский нарратив присутствовал все меньше".

Президент Путин в среду выступил в Манеже с ежегодным посланием Федеральному собранию, призвав сограждан не терять бдительность в связи с пандемией коронавируса, а также предложил новые меры для оздоровления россиян и обозначил пути решения демографической проблемы. Путин также предостерег Запад от перехода "красной черты" в отношении России, напомнив о ее лидерстве в создании боевых систем нового поколения.