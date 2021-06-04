Политика

16:14 04.06.2021

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

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Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения потенциальных конкурентов президента Украины Владимира Зеленского на последующих президентских выборах, считает политолог Тарас Загородний.

"Это не столько законопроект про олигархов. Это законопроект о том, как мы будем перевыбирать Зеленского на втором сроке. Он создается для того, чтобы все были лояльны к нему, и никто не выбирал его потенциальных конкурентов. Но уже не на уровне олигархов, а на уровне местных элит. Чтобы региональные элиты не финансировали в будущем альтернативных политических кандидатов в президенты", - сказал Загородний во время проведения круглого стола в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Холодное и непредсказуемое лето 2021 – кризис государственного управления ведет к экономическому хаосу и социальному упадку".

По словам Загороднего, "в Украине существует неплохое антимонопольное законодательство и достаточно инструментариев для демонополизации, но на это нужно желание".

"Здесь речи не идет о борьбе с олигархами. Однако законопроект может привести к конфликту", - добавил политолог.

Как отметил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, "Зеленский получил полноту власти, при этом, его команда формирует украинскую социальную и экономическую жизнь таким образом, что протест не может не возникнуть".

"Его команда сейчас очень активно формирует протестные настроения и протестный электорат", - сказал Матвиенко.

По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, "существует опасность, что на основе законов об олигархах, а также законе о продаже земли могут сформироваться авторитарные механизмы".

"Интересно, как теперь Конституционный суд отнесется к появлению протестных документов по поводу олигархов. Они сидеть и молчать не будут. А, если в результате сформируется внесудебный мощный эффективный механизм ручного управления, то это уже опасно", - сказал Небоженко.

Он также добавил, что "в Офисе президента слишком торопятся с принятием законов об олигархах и продаже земли".

"Возможно, они стараются, чтобы вместо старых промышленных олигархов, появились новые земельные олигархи. Это плохо", - подытожил политолог.

Теги: #законопроект #олигархи #политологи
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