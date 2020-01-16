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15:16 16.01.2020

Сроки запуска метро на Виноградарь откладываются на год – глава набсовета "Киевметростроя"

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Сроки запуска метро на Виноградарь откладываются на год – глава набсовета "Киевметростроя"

Киев. 16 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год, сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", выступающего генподрядчиком проекта, Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал он.

"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ИФ). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме. "С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – добавил Шатайкин.

Кроме того, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев отметил, что делается все возможное для восстановления записи о новом гендиректоре "Киевметростроя" в госреестре.

Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО "Киевметрострой" и внесении соответствующих корректировок в госреестр.

"Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Скорее всего, речь о выводах, которые сделала комиссия при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. На сегодняшний день эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", – пояснил Ильяшев, подчеркнув, что заявление министерства не ставит под сомнение законность решений наблюдательного совета.

При этом он подтвердил, что в судах находятся дела, касающиеся законности избрания набсовета и назначения гендиректора.

Как сообщалось, в конце декабря-2019 Министерство юстиции Украины восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой" (с. Чайки Киево-Святошинского района) выступающего генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 16 января гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль.

Ранее 17 декабря акционеры ПАО "Киевметрострой" (Киев) решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия.

В свою очередь Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил, что причина смены руководства – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

При этом он также заявил о попытке рейдерского захвата предприятия неизвестными лицами.

В свою очередь Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Теги: #киевметрострой #ильяшев #токарев #виноградарь
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