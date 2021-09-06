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18:21 06.09.2021

"Киевметробуд" намерен через суд перенести срок ввода метро на Виноградарь

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"Киевметробуд" намерен через суд перенести срок ввода метро на Виноградарь

АО "Киевметробуд" подало иск к коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" о внесении изменений в договор о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь в части переноса сроков ввода объекта на 2023 год.

Как следует из судебного решения от 20 августа, истец намерен перенести срок введения готового объекта до 12 мая 2023 года, а срок действия договора – до 16 июня 2023 года.

Хозяйственный суд Киева принял иск к рассмотрению и открыл производство по делу.

По данным "Прозорро", АО "Киевметрострой" стал победителем тендера на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая" в 2018 году. Стоимость работ, предложенная победителем, составила 5 млрд 981,2 млн грн.

Соответствующий договор между АО "Кивметробуд" и КП "Киевский метрополитен" был заключен 20 ноября 2018 года. Согласно ему, передача готового объекта назначена на 26 ноября 2021 года при условии доведения целевого бюджета, срок договора истекает 31 декабря 2021 года.

Ранее в июле-2021 КП "Киевский метрополитен" сообщал, что сооружение станций на Сырецко-Печерской линии метрополитена ведется согласно установленному графику, а подрядчик не обращался относительно изменения сроков. Кроме того, отмечали в КП, финансирование проекта из бюджета проходит в предусмотренном объеме.

Решение суда

Теги: #киевметрострой #метро #виноградарь
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