"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

Сооружение новых станций Киевского метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии ведется по графику, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на в КП "Киевский метрополитен".

"Подрядная организация АО "Киевметрострой" не обращалась к нам по изменению сроков, предусмотренных договором", - сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, добавив, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ до конца 2021 года.

Согласно сообщению, сейчас строительство происходит на шести площадках. В частности от будущей станции "Мостицкая" до будущей станции "Проспект Правды" работает тоннелепроходческий щит "Галина". Финансирование проекта из бюджета проводится в предусмотренном объеме, подчеркнули в КГГА.