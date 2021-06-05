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20:30 05.06.2021

Кличко анонсировал в 2021 году открытие новой станции метро в Киеве

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Кличко анонсировал в 2021 году открытие новой станции метро в Киеве

В Киеве планируют открыть новую станцию метрополитена уже в 2021 году, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть", - сказал Кличко в субботнем интервью изданию "Радио Свобода", отвечая на вопрос строительства станции на Виноградаре.

Он отметил, что "неоднократно выезжал на строительство ветки метро. Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию".

Также по словам киевского градоначальника, строительство станции метро на Троещину в настоящее время невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.

"Без моста это метро построить невозможно. Мост соединяет, потому что это не только мост. В "теле" моста еще линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #метро #украина #виноградарь
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