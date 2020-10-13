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16:04 13.10.2020

Строительство метро на Виноградарь идет по графику, проложили более 100 метров тоннеля - Кличко

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Строительство метро на Виноградарь идет по графику, проложили более 100 метров тоннеля - Кличко

На строительстве метро на Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Строительство метро на Виноградарь идет по графику. В начале сентября от будущей станции "Мостицкая" мы запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс. В настоящее время проложено уже 114 метров тоннеля. Также демонтировали временные конструкции, которые были необходимы для старта комплекса. И теперь он набирает проектную мощность - чтобы прокладывать 200 метров тоннеля в месяц", - рассказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции во вторник.

Он сообщил, что работы не прекращаются и на других участках строительства. Так, продолжается процесс бетонирования двухъярусного тоннеля, который пройдет от станции метро "Мостицкая" до станции "Проспект Правды" (работы ведутся открытым способом).

"Открыть две новые станции мы планируем в конце следующего года. По оценкам специалистов, ими будут пользоваться более 90 тысяч пассажиров в сутки", - подчеркнул Кличко.

Теги: #кличко #метро #виноградарь

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