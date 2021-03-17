КП "Киевский метрополитен" опроверг информацию в СМИ о якобы прекращении строительства метро на Виноградарь

Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве в направлении Виноградаря продолжаются, сообщила пресс служба КП "Киевский метрополитен".

"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что строительство станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается.

"Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажного ствола у станции" Сырец ", где в настоящее время выполняются работы по его встречи. Временно замедленно выполнения работ на площадке между станцией" Мостицкая "и" Проспект Правды "по причинам окончательного вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона", - говорят в метрополитене.

Также отмечается, что по обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания.

"Состояние здания по заключению специалистов удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, требует подготовки проекту совместно с Киевэнерго, Укрэнерго и ДТЭК", - говорится в сообщении.