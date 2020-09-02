События

17:18 02.09.2020

Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

2 мин читать
Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами в среду торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, который в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу ", - цитирует в среду Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. О сроках постройки станций – представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021г две новых станции метро на Виноградарь мы открыли", - рассказал мэр Киева.

Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

Теги: #кличко #метро #сырец #виноградарь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 02.09.2020
Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

Кличко и метростроевцы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

14:57 02.09.2020
Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

14:44 02.09.2020
Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

13:56 02.09.2020
Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс

Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс

12:33 02.09.2020
В Киеве резко возросло количество госпитализированных с коронавирусом и пневмонией – Кличко

В Киеве резко возросло количество госпитализированных с коронавирусом и пневмонией – Кличко

12:32 02.09.2020
Из 332 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы - Кличко

Из 332 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы - Кличко

16:06 01.09.2020
В Киеве отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников - команда Кличко

В Киеве отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников - команда Кличко

11:58 01.09.2020
Госпитализированы 34 из 176 заболевших за сутки Covid-19 киевлян – Кличко

Госпитализированы 34 из 176 заболевших за сутки Covid-19 киевлян – Кличко

18:54 31.08.2020
У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

12:20 31.08.2020
Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Площадь пожара в Дуречанском лесничестве увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село

В организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок" - представитель кабмина ФРГ

Монеты номиналом 25 копеек со 2 октября перестают быть платежным средством

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы среди руководителей силовых структур меньше всего испытывают негатива к Баканову, больше всего – к Авакову – опрос

Замминистра экономики Романишин будет вести сферу интеллектуальной собственности вместо Романовича

Площадь пожара в Дуречанском лесничестве увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село

Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

В организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок" - представитель кабмина ФРГ

Кабмин урегулировал деятельность домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью

Белорусский политзаключенный Шкляров заявил об усилении давления и пыток в СИЗО

В Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, порядок будет обеспечивать более пятисот полицейских – Нацполиция

В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

Монеты номиналом 25 копеек со 2 октября перестают быть платежным средством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА