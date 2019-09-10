Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

Презентация доступна по ссылке https://drive.google.com/open?id=1_EOlMeaZkKxzmnFyCYI8ah8ZsC__rViG

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Четкий план реализации и развития электронного здравоохранения на ближайшие 10 лет необходим для того, чтобы "государство в смартфоне " заработало для каждого украинца, считает глава правления ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков.

По мнению эксперта, стратегия должна появиться до конца года и включить в себя результаты аудита системы здравоохранения, инициируемого профильным комитетом Верховной Рады.

"Для того, чтобы в eНealth пошли инвестиции, нужен четкий долгосрочный план - национальная стратегия развития электронной системы здравоохранения. Очень важно, чтобы в Украине уже в этом году появился этот план", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По мнению Бадикова, нужно также учесть аудит, который уже начали проводить и который рассчитан на ближайшие три месяца, а его результаты и опыт регионов, которые уже внедрили электронное здоровье, должны войти в стратегию. "Важно понимать, где регионы должны брать инвестиции на то, чтобы появился нормальный интернет. Мы же понимаем, что сейчас не у всех в селах есть интернет, а для того, чтобы "медицина в смартфоне", "государство в смартфоне" заработали для каждого, он необходим. Поэтому такая задача тоже стоит", - подчеркнул эксперт.

Бадиков также отметил, что Минздрав готовил концепцию развития еНеаlth, однако окончательной версии документа пока нет.

"Летом Минздрав презентовал версию концепции - это базовый документ который предшествует появлению стратегии. После общественного обсуждения и после того, как все организации предоставили предложения, чего там не хватает, пока у нас нет финального документа. На наш запрос - когда же будет стратегия - министерство сообщило, что работа идет",- сказал он.

Кроме того, Бадиков подчеркнул важность существования такой стратегии для инвесторов.

"Инвестиции в здоровье - это наиболее разумные инвестиции, которые всегда окупаются. Но ни один инвестор не будет инвестировать в страну, особенно международный инвестор, если не будет прозрачности четкой информации, не будет статистической информации, которая доступна не отдельным людям, купившим эту информацию где-то, а всем инвесторам международным. И вот эта прозрачность невозможна без действительно работающей электронной системы здравоохранения", - объяснил глава правления ОО "Платформа здоровья".

По словам Бадикова, eНealth нужна также для привлечения инвестиций в развитие системы здравоохранения страны. "Чтобы поступили инвестиции и начали создаваться страховые компании, чтобы они начали вкладывать в это инвестиции, чтобы банки кредитовали на хороших условиях оборудование, вкладывали средства в развитие, давали действительно выгодные условия и чтобы система здравоохранения развивалась по всей стране - для этого нужна eНealth", - сказал он.

Бадиков подчеркнул, что "основываясь на опыте Полтавского региона, учитывая национальную стратегию, за следующие два-три года мы действительно сделаем все, чтобы каждый гражданин в стране почувствовал преимущества цифрового здравоохранения".