Пилот Ан-2, которого в августе в Карпатах перехватил МиГ-29 ВСУ, извещен о подозрении

Пилоту самолета, которого в августе текущего года перехватил МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, сообщено о подозрении по ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины, дело с обвинительным актом передано в суд, сообщается на сайте Службы безопасности Украины в понедельник.

"По предварительной информации, мужчина совершил вылет на снятом с эксплуатации Ан-2 с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов". Он не согласовал маршрут, как этого требует законодательство, что могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления", - говорится в сообщении.

Самолет зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы на территории Черновицкой области. Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, инцидент был классифицирован как нарушение государственного воздушного пространства. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняло поднять экипаж истребителя МиГ-29 с аэродрома в Луцке, который выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке.

"Несанкционированный полет совершил 46-летний житель Коломыи. Мужчина, не пройдя обучения и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух самолет Ан-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации… Помимо этого злоумышленник нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов", - рассказали в СБУ.