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14:41 07.05.2021

Пилотный этап государственной итоговой аттестации для 4-х классов проведут в 2022 году

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Пилотный этап государственной итоговой аттестации для 4-х классов проведут в 2022 году

Проведение пилотного этапа государственной итоговой аттестации (ГИА) для четвертых классов начальной школы откладывается до следующего года, заявляет заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

"Мы должны были в этом году уже проводить пилотный этап государственной итоговой аттестации в 4-м классе, но из-за карантина, из-за того, что... мы совсем не получили финансирования, все откладывается. Мы планируем, что если в этом году будет создана рабочая группа, то в следующем году мы на 2 тыс. учениках сможем апробировать инструмент для ГИА 4-го класса", - сказала Вакуленко на пресс-брифинге в пятницу в Киеве.

По ее словам, в настоящее время такой инструмент разрабатывается. Она подчеркнула, что в предлагаемом общегосударственном инструменте оценивания знаний по математике, украинскому языку и литературе не будет диктантов и формул.

"Если мы говорим о 4-м классе, то задания по языку будут включать знакомство с текстом, ответы на вопросы по тексту, написание короткого собственного высказывания на тему, созвучную с темой текста", - рассказала Вакуленко.

Она также отметила, что у детей необходимо проверять и навыки устной речи, "что у нас вообще на общегосударственном уровне не проверялось, а должно быть".

Вакуленко уточнила, что при проверке навыков устной речи, ребенку дают картинку или набор картинок, комиксов, о которых он должен рассказать, "то есть интерпретировать визуальный образ в собственный", в то время как другой ребенок, работающий с первым в паре, должен прокомментировать происходящее.

"То есть мы говорим и о диалоге, и об умении слушать другого ребенка", - подчеркнула она.

По ее словам, когда речь идет об оценивании знаний в языково-литературной области в 9-ом классе, то "мы предусматриваем устное оценивание, компетентность, устную составляющую речи, потому что ребенок, прежде всего, должен уметь высказывать свою точку зрения".

Вакуленко подчеркнула, что компетентные задания на ГИА должны помочь получить ответы на вопросы, насколько ребенок понял то, что он учил, и насколько он способен использовать это в реальной жизни.

Теги: #гиа #пилот
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