Медицина

12:25 01.07.2021

В Украине началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов - ЦГЗ

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В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.

Как сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на брифинге в четверг, документ генерируется приложением "Дія" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.

При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.

Родина подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет перечень документов, которые необходимы для въезда в нее, поэтому в некоторых странах может быть достаточно ковидного сертификата, а в некоторых странах могут потребоваться результаты тестов.

При этом Родина сообщил, что в настоящее время украинские ковидные сертификаты уже внесены Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение, которое будет регламентировать порядок въезда.

Родина также сообщил, что международный паспорт вакцинации, так называемый "желтый паспорт вакцинации", куда в настоящее время вносятся данные о вакцинации, может быть распечатан не на желтой бумаге.

Теги: #пилот #сертификаты #covid_19
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