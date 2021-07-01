В Украине началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов - ЦГЗ

В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.

Как сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на брифинге в четверг, документ генерируется приложением "Дія" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.

При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.

Родина подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет перечень документов, которые необходимы для въезда в нее, поэтому в некоторых странах может быть достаточно ковидного сертификата, а в некоторых странах могут потребоваться результаты тестов.

При этом Родина сообщил, что в настоящее время украинские ковидные сертификаты уже внесены Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение, которое будет регламентировать порядок въезда.

Родина также сообщил, что международный паспорт вакцинации, так называемый "желтый паспорт вакцинации", куда в настоящее время вносятся данные о вакцинации, может быть распечатан не на желтой бумаге.