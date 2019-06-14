Пресс-конференции

14:12 14.06.2019

Объединенные силы националистов идут в Раду, чтобы противостоять реваншу пророссийских сил и добиться достижения мира на украинских условиях

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Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объединенные силы украинских националистов идут на внеочередные парламентские выборы для того, чтобы не допустить реванша пророссийских сил и способствовать прекращению войны на украинских условиях, заявляют лидеры объединившихся политсил.

"Создание такого союза - принципиально новый этап развития украинской государственности. Наше объединение - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, имея четкую идеологию и общее мировоззрение. В то время, когда наших оппонентов разрывают внутренние распри, у нас - единственный вектор движения", - сказал Тягнибок на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он рассказал, что представители единого националистического блока как раз в пятницу передают в Центральную избирательную комиссию список своих кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщил лидер партии "Свобода" и первый номер списка Олег Тягнибок.

"Как раз сейчас, когда мы проводим пресс-конференцию, наши представители юридической службы занесли документы в Центральную избирательную комиссию", - сказал Тягнибок.

По его словам, националистов не пугают их невысокие рейтинги в социологических исследованиях.

"Нас это не пугает. Рейтинги – рейтингами, но националисты должны быть в парламенте", - сказал Тягнибок, отметив, что если националистов не будет в Верховной Раде, то там будет "хаос и развал".

"Если мы там будем, мы сможем сбалансировать ситуацию, во-первых, мы не дадим монополизировать власть в одних руках… во-вторых, мы заставим их выполнять украинское законодательство и украинскую Конституцию, а судя по первым шагам президента и его команды, для них это не является обязательным…", - сказал лидер "Свободы".

В свою очередь второй номер в списке объединения, внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Белецкий рассказал, что приоритетной задачей объединенных сил украинских националистов в парламенте станет прекращение войны. При этом он подчеркнул, что достижение мира возможно только на условиях Украины.

"Каждый из присутствующих здесь, как и я, знает цену войны. За пять лет - это тысячи убитых украинских военных и гражданских. Я не хочу больше потерь, и именно поэтому первоочередной и приоритетной задачей для нашего политического объединения является достижение мира. Есть два пути - капитуляция или путь борьбы. Есть большая вероятность, что в новоизбранный парламент попадет немало сторонников первого сценария. Именно поэтому мы объединились - чтобы дать отпор реваншу и не позволить продать Украину Москве", - рассказал политик.

Третий номер в списке объединенных националистов, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош заявил, что согласился участвовать в выборах в составе единой политической силы из-за сложнейшей ситуации в стране.

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства", - сказал Ярош.

Четвертый номер в списке, действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко рассказал, что среди важных задач политической силы в парламенте будет декоммунизация, украинизация и проведение полноценной люстрации.

Как сообщалось, 10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком.

Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский.

Теги: #националисты
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