Националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства"

В воскресенье объединенные силы националистов – Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" - провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства", приуроченный к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

"По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки", - отмечается в сообщении, на официальном сайте ВО "Свобода в воскресенье".