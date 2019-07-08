Политика

14:52 08.07.2019

Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

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Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Возле Офиса президента Украины на ул.Банковой в Киеве проходит акция протеста объединенных украинских националистов с требованием к президенту Владимиру Зеленскому дать адекватный ответ на подготовку телемоста между телеканалом NewsOne и российским телеканалом "Россия".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 14:20 у здания Офиса президента собралось около 200 активистов партий "Правый сектор", "Национальный корпус" и ВО "Свобода".

В руках у протестующих флаги своих организаций и политсил, а также баннер с призывом о реакции на подготовку телемоста.

Среди требований протестующих: адекватная и быстрая реакция президента Украины на различные формы агрессии со стороны РФ. В частности, националисты требуют перекрыть границу с Россией, арестовать российский бизнес в Украине, а также арестовать так называемую "агентуру Кремля", которая находится в Украине.

Кроме того, активисты высказывают ряд других политических требований, связанных с реформами в различных сферах.

Территорию ОП охраняет несколько десятков правоохранителей. Обстановка спокойная.

Ранее в понедельник Зеленский выступил с обращением относительно вопроса подготовки телемоста между украинским и российским телеканалами.

Теги: #националисты #зеленский #телемост #newsone
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