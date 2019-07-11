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06:58 11.07.2019

Националисты ратуют за лишение лицензии "NewsOne" за антиукраинскую пропаганду и ждут от Зеленского шагов против монополизации инфорпространства

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Националисты ратуют за лишение лицензии "NewsOne" за антиукраинскую пропаганду и ждут от Зеленского шагов против монополизации инфорпространства

Объединенные националисты считают необходимым лишить лицензии телеканал "NewsOne" и ожидают от президента Украины Владимира Зеленского выполнения данного им обещания касательно недопустимости монополизации украинского телевизионного пространства во время войны, особенно людьми с пророссийскими взглядами.

            "Во время визита Владимира Зеленского в Борисполь 10 июля представитель объединенных националистов, активист Нацкорпуса Алексей Бык имел возможность задать вопрос президенту относительно антиукраинской пропаганды телеканала "NewsOne" и привлечения к ответственности (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – ИФ) Виктора Медведчука. Зеленский заверил, что "никаких информационных монополий" не будет и пообещал решить эти вопросы через Верховную Раду", - говорится в сообщении, опубликованном на канале партии "Национальный корпус" в YouTube.

            По мнению партии, "телеканал "NewsOne" должны лишить лицензии, а всех причастных во главе с Медведчуком – наказать".

            Националисты отметили, что намерены проследить за тем, как глава государства выполнит свои обещания. "В противном случае - мы найдем способ ему об этом напомнить", - заверили в Нацкорпусе.

            Как сообщалось, 10 июля Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами. "Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил президент в Борисполе (Киевская обл.), отвечая на вопрос о телеканале "NewsOne", который намеревался провести телемост с одним из российских каналов.

            Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. "Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул глава государства.

            "Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

            Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

            В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

            Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на госизмену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

            Проведение досудебного расследования поручено следователям ГСУ СБУ, которым даны поручения относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий.

Теги: #телеканал #националисты #лицензия
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