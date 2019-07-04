События

11:13 04.07.2019

Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

1 мин читать
Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и партии "Европейская солидарность", которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после начала митингов периодически между разными политсилами происходили взаимные обвинения и словесные перепалки. Позже активисты несколько раз вытесняли представителей "Евросолидарности" и заставляли снимать партийные флаги.

После нескольких напряженных моментов правоохранители разделили пикеты кордоном, а полиция диалога старается не допускать конфликтов между пикетирующими из разных политсил.

По состоянию на 11:00 силовых противостояний не было.

На акцию под КС приходил также лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук с однопартийцами. Кроме того, периодически на митинг приходят депутаты из других подитсил, которые декларируют поддержку закона о люстрации.

Теги: #европейская_солидарность #националисты #пикет #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 06.07.2019
Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

17:26 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:19 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

16:10 05.07.2019
Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

13:38 05.07.2019
Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

16:23 04.07.2019
В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

12:04 04.07.2019
У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

11:44 04.07.2019
Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

11:42 04.07.2019
КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

10:23 04.07.2019
У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Второе мощное землетрясение за неделю произошло в Калифорнии

Правоохранители снова ликвидировали на Киевщине незаконные посевы наркосодержащих растений

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Совбез ООН призвал все стороны ливийского конфликта к срочной деэскалации ситуации

СБУ объявила о подозрении и.о. начальника Нацполиции в порту "Херсон" за взятку

Закончился пятилетний срок запрета на въезд в Крым Чубарову

Общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше во время фестиваля "Atlas Weekend"

ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Раду

Высший антикоррупционный суд будет располагаться в Киеве на проспекте Победы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА