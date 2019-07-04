Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС
В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и партии "Европейская солидарность", которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после начала митингов периодически между разными политсилами происходили взаимные обвинения и словесные перепалки. Позже активисты несколько раз вытесняли представителей "Евросолидарности" и заставляли снимать партийные флаги.
После нескольких напряженных моментов правоохранители разделили пикеты кордоном, а полиция диалога старается не допускать конфликтов между пикетирующими из разных политсил.
По состоянию на 11:00 силовых противостояний не было.
На акцию под КС приходил также лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук с однопартийцами. Кроме того, периодически на митинг приходят депутаты из других подитсил, которые декларируют поддержку закона о люстрации.