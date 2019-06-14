Пресс-конференции

15:21 14.06.2019

Националисты в новой Раде будут инициировать разрыв дипотношений с РФ, отказ от Минского процесса и замену "Нормандского" на Будапештский формат

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Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первые законодательные инициативы объединенных сил украинских националистов после избрания новой Верховной Рады будут касаться внешнеполитических шагов, которые помогут быстрее прекратить войну на Донбассе, – отказ от Минского процесса, замена Нормандского формата переговоров на Будапештский и разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

"Мы предложим законопроекты, которые обяжут наше внешнеполитическое ведомство поменять Нормандского формат (переговоров – ИФ) на Будапештский формат. Мы считаем, что сегодняшний формат переговоров – Франция, Германия, Россия, Украина, которые называется Нормандским, - не приведет к позитивному результату - завершению этой войны", - сказал лидер ВО "Свобода" и первый номер единого националистического списка по многомандатному округу Олег Тягнибок на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что из-за давления французского и немецкого бизнеса на свои правительства, Париж и Берлин "очень часто занимают в московско-украинском противостоянии сторону не Украины".

"Мы считаем, что основным стратегическим партнером Украины сегодня являются США и Великобритания, и именно они должны быть за столом переговоров, если мы хотим как можно быстрее завершить эту войну, и завершить ее на условиях Украины. Только эти страны могут поставить в определенные рамки РФ", - отметил Тягнибок.

По словам политика, аконодательные инициативы националистов также касаются давления на западные страны в вопросе усиления санкций против страны – агрессора.

"И третья инициатива – увеличение санкций внутри украинского государства", рассказал Тягнибок.

По его словам, недопустимо, когда уже больше пяти лет идет война с Россией, а в Украине процветает московский бизнес.

"Мы считаем правильным разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы считаем правильным полностью заблокировать этот бизнес на крови. Какие-либо экономические отношения со страной-агрессором и с оккупированными территориями сегодня должны быть прекращены", - сказал Тягнибок.

По словам второго номера в списке объединения, внефракционного народного депутата, лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого, националисты будут настаивать на незаконности минского процесса и его прекращении.

"Все, что было подписано в Минске - это антиконституционные вещи, которые ведут к федерализации Украины и официальному признанию Киевом террористических организаций, их структур, боевиков и т.д. Поэтому - прекращение бессмысленного Минска, который в очередной раз, уже при (президенте Украины Владимире– ИФ) Зеленском и втором приходе Кучмы (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма – ИФ) показал, что за ним стоит нулевая результативность и предательство национальных интересов", - заявил Белецкий.

По его словам, необходимо также провести аудит оборонного сектора страны, включая Минобороны и Вооруженные силы.

"Аудит не "Укроборонпрома", а всей оборонной сферы, в первую очередь самой армии. Мы должны оценить состояние армии, избыточного имущества и многих других вещей. Пока не сделан аудит - нет никакой стратегии развития украинских Вооруженных сил", - сказал он.

По словам политика, еще одной важной законодательной инициативой националистов является закон об армии территориальной обороны по финскому, швейцарском образцу, что "даст возможность кадровой украинские армии иметь мощный резерв в случае самых худших ситуаций".

Важным для объединенных националистов также является и вопрос социального обеспечения военнослужащих. "Одна из ключевых проблем современной украинской армии - это постоянная потеря специалистов. Мы готовим людей, люди кровью получают фантастический опыт, которого не имеет ни одна страна мира. Но потом мы их теряем, потому что у этих людей нет будущего, потому что у их семей нет будущего, нет полноценного социального обеспечения", - пояснил Билецкий.

"Мы являемся сторонниками, чтобы через полиграф, детектор лжи прошли не только украинские чиновники, но и представители генералитета, Генштаба Вооруженных сил Украины, Министерства обороны на предмет их возможного сотрудничества с российскими спецслужбами и их участия в незаконных тендерах", - добавил Тягнибок.

Как сообщалось, 10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком.

Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский.

Теги: #националисты #планы
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