Политика

23:13 02.06.2019

Билецкий призвал националистические силы к объединению

2 мин читать
Билецкий призвал националистические силы к объединению

Народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы накануне внеочередных выборов парламента.

"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и сдачи национальных интересов. Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идет в Верховную Раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Национальный Корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", - написал Билецкий в своем блоге на "Украинской правде".

По его словам, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.

Билецкий также отметил, что большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес - высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, по чьим плечами - реальные дела", - отметил лидер "Национального корпуса".

 

Теги: #националисты #украина #объединение #выборы #билецкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:57 02.06.2019
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

21:35 02.06.2019
Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

21:22 02.06.2019
Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

20:13 02.06.2019
Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

20:08 02.06.2019
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

19:26 02.06.2019
Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

18:31 02.06.2019
В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще один ранен

В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще один ранен

18:12 02.06.2019
В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

16:42 02.06.2019
Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

16:24 02.06.2019
В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Зеленский вновь назначил Кулебу уполномоченным президента по правам детей

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Зеленский вновь назначил Кулебу уполномоченным президента по правам детей

Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

Приглашение Зеленскому от Трампа поступило 30 мая

Зеленский в День защиты детей: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА