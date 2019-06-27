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07:32 27.06.2019

Националисты провели предупредительную акцию против "российского реванша" в виде возвращения старых названий проспектам Киева и Харькова

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Националисты провели предупредительную акцию против "российского реванша" в виде возвращения старых названий проспектам Киева и Харькова

      Представители объединенных националистических сил провели в Киеве предупредительную акцию в связи с решением Окружного админсуда столицы об отмене переименования киевских проспектов Бандеры и Шухевича и возвращения им названий Московского и Ватутина, что, как уверены активисты, является частью попытки "реванша пророссийской пятой колонны".

      В рамках акции группа активистов из числа представителей партии "Национальный корпус", а также ветеранов войны на Донбассе в среду вечером развесили на пешеходном мосту, возведенном над проспектом Бандеры белое полотно с надписью "Нет московскому реваншу!!!", а также баннер с портретом лидера ОУН и фразой "Какой… Московский?". Для привлечения внимания общественности к акции активисты выстроились на мосту в цепь и одновременно зажгли "фаеры".

      По словам принявших участие в мероприятии активистов, это лишь первая, предупредительная акция, и если ситуация не изменится, то за ней последуют другие, более масштабные акции.

      В анонсе акции, обнародованном накануне в телеграмм-канале "Нацкорпуса", отмечалось, что скандальное решение вопреки закону о декоммунизации приняла судья Окружного админсуда Киева Олеся Чудак, "удовлетворив таким образом иск пророссийской активистки Елены Бережной и вернув проспектам старые названия: Московский и Ватутина".

      "Очевидно, что пятая колонна с каждым днем наглеет все больше, но она получит решительное сопротивление объединенных сил националистов, которые не допустят реванша Кремля в Украине! ", - подчеркнули в политсиле.

      Также "Нацкорпус" обнародовал накануне заявление в связи с отменой переименования проспектов в Киеве, в котором партия выразила решительный протест против попыток пересмотра итогов декоммунизации и десоветизации названий улиц и городов в Украине.

      "Сценарий реванша реализуется через полностью дискредитированную, коррумпированную, гнилую судебную систему. Старая власть полностью провалила судебную реформу, а новая власть молча наблюдает за беспределом, который творится в судах. Абсурдными судебными решениями пытаются забрать у государства многомиллиардные активы, изменить конкурентные условия ведения бизнеса, вернуть в страну одиозных преступников из команды (экс-президента Украины Виктора – ИФ) Януковича", - говорится в заявлении.

      При этом в партии подчеркивают, что попытки вернуть на карты Харькова и Киева названия, связанные с Москвой и деятелями советского режима, "выходят за любые рамки". Националисты напомнили, что решение Киевсовета об увековечении памяти героев борьбы за соборное и независимое Украинское государство Бандеры и Шухевича было принято в рамках законных полномочий. Однако, добавляют в партии, решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта генерала Григоренко в проспект маршала Жукова прямо нарушает требования закона о декоммунизации.

      "Мы, украинские патриоты и националисты, не станем молча наблюдать за реализацией сценария реванша. Этот сценарий пишется в Москве, его воплощают предатели и пособники Путина. Мы готовы бороться за честь и славу наших Героев всеми доступными методами. Сегодня мы даем возможность вернуть ситуацию в законное русло", - заявили в "Нацкорпусе".

      В политсиле напомнили, что нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий ранее уже подал иск об отмене упомянутого решения Харьковского горсовета, а также "рассматривается возможность юридического и другого реагирования на решение Киевского окружного админсуда".

      "Но этим мы точно не ограничимся", - заверили в партии и озвучили ряд требований к судебной власти, правоохранителям и президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с резонансными решениями о возвращении старых названий проспектам Киева и Харькова.

      В частности, от Высшего совета правосудия националисты требуют открыть дисциплинарное производство в отношении судьи Чудак и выяснить, под чьим давлением или в чьих интересах она приняла такое решение.

      От Службы безопасности Украины "Нацкорпус" требует "расследовать деятельность пророссийской активистки Елены Бережной, от имени которой агентами страны-оккупанта был подан иск" и расследовать деятельность мэра Харькова Геннадия Кернеса в контексте антигосударственной деятельности, которую, как считают в партии, он систематически осуществляет, находясь на посту городского головы.

      От Зеленского в партии ожидают публичной позиции относительно закона о декоммунизации и озвучивания позиции политической силы, которую он ведет в Верховную Раду.

      Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

      Помимо этого Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Теги: #нацкорпус #националисты #проспект #акция #переименование
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